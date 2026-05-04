Land&Forst Betriebe Österreich: Paul Ehgartner neuer Generalsekretär

Wien (OTS) -

Mit 1. Mai 2026 kam es bei den Land&Forst Betrieben Österreich zu einem Wechsel in der Generalsekretärs-Funktion: Ing. Paul Ehgartner, BSc übernahm die Agenden von DI Martin Kubli.

DI Martin Kubli hat seine Tätigkeit mit 30. April 2026 beendet und ist in die Betriebsführung des Forstbetriebes Franz Mayr-Melnhof-Saurau in Frohnleiten gewechselt. Präsident Konrad Mylius zum Abschied: „Wir danken Martin Kubli sehr herzlich für sein großes Engagement und seinen Einsatz für die Interessen unserer Mitgliedsbetriebe. Mit seiner Arbeit hat er maßgeblich zur Weiterentwicklung des Verbandes beigetragen.“

Der neue Generalsekretär Paul Ehgartner bringt umfassende Erfahrung aus dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit, wo er zuletzt als Sektionsbeauftragter in der Sektion Forstwirtschaft und Regionen und stellvertretender Abteilungsleiter tätig war. Als Holz- und Naturfasertechnologe vereint er fachliche Expertise mit einem breiten Netzwerk in Politik und Wirtschaft.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei den Land&Forst Betrieben Österreich und darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Mitgliedsbetrieben die Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten und Lösungsansätze für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Branche zu erarbeiten. Mein Ziel ist es, die Interessen der Betriebe weiterhin stark zu vertreten und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben“, so der neue Generalsekretär Paul Ehgartner.

Auch an der Seite des Generalsekretärs kommt es zu einer wichtigen personellen Verstärkung: DI Valerie Lainer-Findeis übernimmt die Funktion der stellvertretenden Generalsekretärin. Sie ist seit vielen Jahren im Verband tätig und verantwortet die Bereiche Forst & Umwelt sowie Bildung. Mit ihrer Expertise und Erfahrung sorgt sie für Kontinuität und inhaltliche Stärke.

Präsident Konrad Mylius zeigt sich mit der Bestellung des neuen Generalsekretärs sehr zufrieden: „Mit Paul Ehgartner konnten wir eine äußerst kompetente und hervorragend vernetzte Persönlichkeit für die Funktion des Generalsekretärs gewinnen. Gleichzeitig freut es mich besonders, dass mit Valerie Lainer-Findeis eine langjährige und geschätzte Mitarbeiterin zusätzliche Verantwortung übernimmt. Gemeinsam wird dieses Team die Interessen unserer Mitgliedsbetriebe weiterhin mit Nachdruck vertreten.“



Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen mehr als ein Viertel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.