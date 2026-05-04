- 04.05.2026, 11:41:02
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Einladung: VGT-Demo vor aufgedeckter Schweinefabrik mit „Gruppenhaltung Neu“
Tierschützer:innen kritisieren anhand von Bildmaterial aus der Tierfabrik, dass sich am Schweineleid durch die Gesetzesnovelle nichts geändert hat
Wann: Dienstag, 5. Mai 2026, 10-10:30 Uhr
Wo: Genauere Infos zum Kundgebungsort auf Nachfrage, Bezirk Südoststeiermark
Was: Tierschützer:innen des VGT demonstrieren mit Bannern und Schildern vor einem Schweinebetrieb, in dem die Schweine auf einem „strukturierten“ Vollspaltenboden (=„Gruppenhaltung Neu“) gehalten werden.
Im Mai 2025 verkündete die Bundesregierung das „Verbot“ das Vollspaltenbodens. Doch in Wahrheit wurde nur der „unstrukturierte“ Vollspaltenboden verboten, der „strukturierte“ Vollspaltenboden bleibt für immer erlaubt und gilt ab 2038 als neuer gesetzlicher Mindeststandard. Was verändert sich dadurch? Auf einem Drittel des Bodens wird die Anzahl der Spalten halbiert und ein bis zu 110 kg schweres Schwein bekommt 0,8 statt 0,7 m² Platz für seine Existenz. Vereinfacht gesagt, für die Schweine verändert sich praktisch nichts. Die Schweinehaltung auf Vollspaltenboden bleibt in Österreich ohne Ablaufdatum erlaubt.
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