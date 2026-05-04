  • 04.05.2026, 10:43:32
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  • OTS0068

AVISO: Hackathon zu Public AI Lösungen im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Public AI Initiative lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll gemeinsam mit dem Vorsitzenden des KI-Beirats, Horst Bischof, 25 Studierende am 4. und 5. Mai 2026 zu einem „Hackathon“ ins Bundeskanzleramt. Die Studierenden entwickeln zwei Tage lang gemeinsam kreative Lösungen für KI-Anwendungen in der Verwaltung, die künftig in den Arbeitsalltag integriert werden sollen, um Verwaltungsabläufe schneller und effizienter zu gestalten.
Am Dienstag, den 5. Mai 2026, um 10.00 Uhr besteht für Medienschaffende die Möglichkeit eines Kameraschwenks während des Hackathons. Im Anschluss stehen Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll und TU-Rektor Horst Bischof für O-Töne zur Verfügung.

Termine für Medien:

Dienstag, 5. Mai 2026
10.00 Uhr
KAMERASCHWENK (für Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute)

anschl.
Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen (bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

Ort: Veranstaltungsräume 1 + 2, Bundeskanzleramt, Amalienhof, Ballhausplatz 1, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.


HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247

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