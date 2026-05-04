ÖGB-Schuberth: Mehr Geld für den Arbeitsmarkt ist wichtig – jetzt kommt es auf die Umsetzung an

Wien (OTS) -

Die angekündigten zusätzlichen Mittel für den Arbeitsmarkt sind ein wichtiger Schritt. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit und wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit kommt es jetzt darauf an, diese Mittel gezielt und wirksam einzusetzen, betont der Österreichische Gewerkschaftsbund.

„Dass mehr Geld für den Arbeitsmarkt vorgesehen ist, ist wichtig und notwendig. Entscheidend ist aber, dass diese Mittel dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden: bei den Arbeitnehmer:innen“, sagt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen klar: Die Arbeitslosigkeit steigt, während hohe Preise, schwache Konjunktur und internationale Krisen den Druck auf Beschäftigung erhöhen. Unternehmen reagieren zurückhaltend bei Neueinstellungen, das Risiko längerer Arbeitslosigkeit wächst.

„Gerade jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir brauchen gezielte Investitionen in Ausbildung, Weiterbildung und Qualifizierung. Nur so schaffen wir Perspektiven und verhindern, dass Menschen dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden“, so Schuberth.

„Arbeitslosigkeit zu verhindern, muss oberste Priorität haben. Wer heute investiert, spart morgen hohe soziale und wirtschaftliche Kosten“, betont Schuberth abschließend. „Es geht um sichere Jobs, faire Chancen und ein gutes Leben für alle Arbeitnehmer:innen. Dafür müssen die Mittel jetzt richtig eingesetzt werden.“