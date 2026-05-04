  • 04.05.2026, 09:14:02
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Wissenschaft und Kreativität – das Zukunftsrezept

Die Lange Nacht der Forschung in der OCG

Die OCG möchte dazu beitragen, technologische Barrieren zu überwinden und Digitalisierung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Die Teilnahme an der Langen Nacht der Forschung alle zwei Jahre ist für die OCG eine besondere Gelegenheit, Menschen jeden Alters die Vielfalt unserer Arbeit sichtbar und erlebbar zu machen

OCG Präsident Wilfried Seyruck

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Wien (OTS) - 

Rund 430 Besucher*innen kamen am Freitag, 24. April 2026, zur Langen Nacht der Forschung (LNF) in die Räumlichkeiten der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) im Herzen Wiens. Betreut vom engagierten Forschungsteam der OCG konnten die Gäste u. a. im virtuellen Raum sprayen, mit dem Biber der Informatik rätseln, Roboter hautnah erleben oder ein KI-Modell trainieren.

„Die OCG möchte dazu beitragen, technologische Barrieren zu überwinden und Digitalisierung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Die Teilnahme an der Langen Nacht der Forschung alle zwei Jahre ist für die OCG eine besondere Gelegenheit, Menschen jeden Alters die Vielfalt unserer Arbeit sichtbar und erlebbar zu machen“, bringt es OCG Präsident Wilfried Seyruck auf den Punkt.

Kreativ austoben mit KI

„Die LNF war eine gute Gelegenheit, um ein reales Bild von Robotik und KI zu vermitteln und zu zeigen, dass mit KI auch künstlerische Ergebnisse erzielt werden können“, betont Martin Kandlhofer, vom Forschungs- und Projektteam der OCG. An der interaktiven Station des EU Interreg-Projekts „InterSTEAM Creative Tech Lab: Die Kunst der Künstlichen Intelligenz“ gestalteten die Gäste mit Hilfe von Algorithmen eigene digitale Kunstwerke, spannende Geschichten, Videos und Musik. An einer anderen Station konnten die Besucher*innen hautnah die physische Verkörperung von KI kennenlernen: den Robotont - ein Roboter der im Rahmen des EU-Projekts ARAISE gebaut wurde.

Mit ihrer Teilnahme an der LNF bringt die OCG Informatik-Wissenschaft spielerisch zu den Menschen. “Die Begeisterung der Besucher*innen aller Altersstufen zeigt, dass Neugier da ist und darauf wartet, gefördert zu werden”, freut sich Wilfried Baumann vom Organisationsteam. Ob es die Erstellung digitaler Kunstwerke ist, das Trainieren von KI-Modellen, das Erforschen, warum Roboter einmal freundlich und einmal unheimlich wirken, das Steuern von Robotern oder das Offline-Lösen kniffliger Informatikrätsel – das Angebot zeigt die Vielfältigkeit der digitalen Welt, die darauf wartet, erforscht zu werden.

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Österreichische Computer Gesellschaft
Irina Scheitz, MA
Telefon: 01512023560
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ocg.at

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