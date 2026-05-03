uniko zu Budgetverhandlungen: Universitäten sind Innovationslabors und Systempartner

Wien (OTS) -

Die Universitätenkonferenz (uniko) nimmt die laufenden Budgetverhandlungen zum Anlass und erinnert daran, dass die Universitäten von einem Bedarf von 18 Mrd. Euro für die dreijährige Leistungsvereinbarungsperiode 2028–2030 ausgehen. „Dies ist mit Blick auf die unsichere Inflationsprognose eine sehr moderate Schätzung“, betont uniko-Präsidentin Brigitte Hütter und appelliert an die Verhandlungsteams, die zentrale Rolle der Universitäten für die gesellschaftliche, wirtschaftliche und demokratische Entwicklung Österreichs im Blick zu behalten.

Future Skills

Universitäten sind die wissenschaftlichen Leitinstitutionen des Landes und bilden rund drei Viertel aller Studierenden aus. Sie verbinden exzellente Forschung mit innovativer Lehre und vermitteln zentrale „Future Skills“ wie kritisches Denken, Kreativität und technologische Kompetenz. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für den Arbeitsmarkt und um den Herausforderungen einer sich rasch wandelnden Welt zu begegnen.

Innovationslabors

Darüber hinaus sind Universitäten Innovationslabors: Sie stärken den Wissens- und Technologietransfer und sind verlässliche Partnerinnen für Wirtschaft und Gesellschaft. Mit ihrer Forschung liefern sie konkrete Beiträge zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen. „Gerade bei Themen, die für unser aller Zukunft entscheidend sein werden, wie z.B. Grüne Transformation und Digitale Souveränität sind Universitäten unerlässliche Systempartner, um diese Entwicklungen voranzubringen“, so Hütter.

Beitrag zur Demokratie

Als Orte freien Denkens und kritischer Reflexion in Wissenschaft und Kunst leisten Universitäten zudem einen unverzichtbaren Beitrag zur Demokratie. Sie fördern den gesellschaftlichen Dialog und kulturelle und soziale Entwicklung.

Um diese Leistungen sicherzustellen und um international attraktiv und konkurrenzfähig zu bleiben, fordert die uniko eine nachhaltige Finanzierung. „Nur so können Universitäten ihre zentrale Rolle für Österreichs Zukunft weiterhin erfüllen“, betont Hütter.