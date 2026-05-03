Photovoltaik auf Schiene: Wiener Linien und Wien Energie errichten 15 neue Solarkraftwerke

Wien (OTS) -

Der 3. Mai ist der internationale Tag der Sonne – eine Ressource, die auf den Dächern der Wiener Linien für immer mehr saubere Energie sorgt: Im Rahmen der gemeinsamen Photovoltaik-Offensive errichtet Wien Energie bereits seit sechs Jahren Solarkraftwerke auf den Dächern von U-Bahn-Stationen und Betriebsgebäuden der Wiener Linien. 2026 verzeichnet dabei einen neuen Ausbaurekord: An 15 Standorten werden neue PV-Anlagen bis Ende Dezember errichtet.

Damit gibt es bis Jahresende 44 Photovoltaikanlagen auf den Dächern der U-Bahn-Stationen und Betriebsgebäude der Wiener Linien. Bis zu 7,7 Millionen Kilowattstunden werden dort jährlich an Strom produziert. Das entspricht einer Fahrleistung der Wiener U-Bahnen von rund 550.000 Kilometern oder fast 14 Erdumrundungen.

Ein Drittel mehr Sonnenstrom

Wien Energie steigert mit den neuen Anlagen die bestehende Photovoltaikleistung auf Wiener Linien-Dächern um rund ein Drittel. Der Ausbau-Schwerpunkt liegt 2026 auf der Linie U2, wo insgesamt 10 der 15 Anlagen errichtet werden. Entlang der U2 gibt es besonders große, zusammenhängende Dachflächen, die für die Produktion von Solarenergie ideal sind. Nach dem Ausbau verfügt rund die Hälfte aller U2-Stationen über Sonnenstrom am Dach, darunter auch die U-Bahn-Stationen Stadion, Stadlau, Aspernstraße, Seestadt und Hardeggasse.

Seit dem Start des gemeinsamen PV-Ausbaus im Jahr 2020 ist ein stetig wachsendes Netz an Solaranlagen entstanden. Zu den ersten Anlagen zählten jene auf dem Dach der U3-Station Ottakring und der U1-Station Alte Donau. Mit dem gewonnenen Ökostrom werden unter anderem Beleuchtung, Rolltreppen und zentrale Betriebstechnik von U-Bahn-Stationen, Bus- und Straßenbahn-Garagen sowie Werkstätten versorgt. Auch der Fahrbetrieb profitiert zunehmend von lokal erzeugtem Solarstrom.

Sonnenkraft für Wien

Der gemeinsame Photovoltaik-Ausbau der beiden Wiener Stadtwerke-Unternehmen Wien Energie und Wiener Linien ist ein zentraler Beitrag zur Sonnenstrom-Offensive der Stadt Wien. Jede neue Anlage bringt Wien dem Ziel näher, bis 2030 insgesamt 800 Megawatt installierte PV-Leistung auf eigenen Dächern zu erreichen. 2025 konnte das Zwischenziel, 250 Megawatt in Wien, davon 50 Megawatt Leistung auf stadteigenen Flächen, durch den gemeinsamen Ausbau zehn Monate früher als geplant erreicht werden.