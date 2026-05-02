ÖGB begrüßt Unterstützungsfonds für Alleinerziehende

Wien (OTS) -

Die ÖGB Frauen begrüßen die geplante Einführung eines neuen Unterstützungsfonds für Alleinerziehende als wichtigen und notwendigen Schritt zur Entlastung von Frauen in schwierigen Lebenssituationen. „Alleinerzieherinnen stehen oft unter enormen Druck, gerade ausbleibende Unterhaltszahlungen stellen für viele eine massive finanzielle und psychische Belastung dar. Dieser Fonds ist ein konkreter Beitrag, um finanzielle Not abzufedern und neue Perspektiven zu ermöglichen“, sagt Christa Hörmann, gf. Bundesfrauenvorsitzende des ÖGB.

Gerade auch für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ist diese Maßnahmen besonders wichtig. Für viele Betroffene ist es enorm schwierig, aus gewaltbelasteten Beziehungen auszubrechen – oft fehlt einfach das Geld für einen Neuanfang. „Ohne finanzielle Mittel bleibt vielen Frauen der Ausweg verwehrt. Einmalzahlungen als Starthilfe können den Unterschied machen, um sich in Sicherheit zu bringen und ein selbstbestimmtes Leben zu beginnen“, so die Gewerkschafterin.

Die Gewerkschaftsfrauen sehen den Fonds daher als klar positiven Schritt, der konkrete Hilfe im Alltag bringt. Gleichzeitig halten die ÖGB Frauen fest, dass es langfristig mehr braucht: unter anderem leistbare Kinderbetreuung und faire Einkommen, um Armut und Abhängigkeit nachhaltig zu verhindern. „Unser Ziel muss sein, dass Alleinerziehende und ihre Kinder sicher und unabhängig leben können. Der Unterstützungsfonds ist dafür ein wichtiger Anfang“, betont Hörmann abschließend.