  • 02.05.2026, 12:30:02
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Frauenministerin Holzleitner: „Unterstützungsfonds ist ein Meilenstein für Frauen“

35 Millionen Euro jährlich für die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen und Kindern

Wien (OTS) - 

Als „einen großen Meilenstein für Frauen und ihre ökonomische Unabhängigkeit“ bezeichnet Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner den heute im Mittagsjournal von Sozialministerin Korinna Schumann angekündigten Unterstützungsfonds für Alleinerziehende. Mit 35 Millionen Euro jährlich werden ab diesem Jahr Alleinerziehende – meist Frauen – und ihre Kinder unterstützt, wenn Unterhaltszahlungen des Partners ausbleiben.

„Ökonomische Unabhängigkeit ist eine zentrale Voraussetzung für ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben. Mit dem Unterstützungsfonds können wir hier Alleinerziehenden und ihren Kindern unter die Arme greifen“, so Ministerin Holzleitner. Der Unterstützungsfonds sieht neben den monatlichen Zahlungen zusätzlich auch eine Einmalzahlung als „Starthilfe“ für gewaltbetroffene Frauen vor, mit der die ersten Schritte in ein gewaltfreies Leben getan werden können.

Für die Frauenministerin ist klar: „Gleichstellung entscheidet sich auch am Konto. Wer für Kinder sorgt, darf nicht in Armut gedrängt werden, nur weil andere ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Die Bundesregierung setzt mit dem Unterstützungsfonds eine jahrelange, frauenpolitische Forderung um, die viele Betroffene massiv entlastet und zeigt damit: Wir stehen an der Seite der Frauen.“

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