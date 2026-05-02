  • 02.05.2026, 10:30:02
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FPÖ – Darmann: „Deradikalisierungsmaßnahmen für importierte Gefährder und Gewalttäter sind ideologisch motivierter Selbstbetrug!“

Statt teurer Deradikalisierungsexperimente braucht es konsequente Abschiebungen und einen sofortigen Asylstopp, um die Österreicher zu schützen

Wien (OTS) - 

Alarmiert und mit scharfer Kritik reagierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann auf aktuelle Expertenwarnungen vor einer Zunahme von Messerattacken durch Islamisten. Anlass ist der bevorstehende Prozess gegen den Syrer, der in Villach vergangenes Jahr einen Anschlag verübt und einen 14-Jährigen getötet hat. „Diese abscheuliche Tat ist inzwischen leider kein tragischer Einzelfall mehr, sondern das direkte Resultat einer Politik der offenen Tore. Die Systemparteien haben jahrelang Warnungen in den Wind geschlagen und sehenden Auges potenzielle Terroristen und hochgefährliche Gewalttäter ins Land gelassen. Die Willkommenskultur hat unsere Heimat unsicherer gemacht und importiert Terror direkt auf unsere Straßen“, so Darmann.

Besonders kritisch sieht der freiheitliche Sicherheitssprecher die Debatte um angebliche Deradikalisierungsmaßnahmen, die auch im Fall des Villacher Attentäters gescheitert seien. Dass selbst der damit befasste Fachmann als beste Lösung die Abschiebung vorschlage, entlarve die bisherige Politik als „ideologisch motivierten Selbstbetrug“. „Es ist ein Hohn für jedes Opfer und dessen Angehörige, wenn Abertausende Euro an Steuergeld für sinnlose Deradikalisierungsexperimente mit reuelosen, fanatischen Islamisten verschwendet werden. Diese Programme sind nichts anderes als ein Geschäftsmodell für eine Asylindustrie, die keine Sicherheit schafft, sondern die Bevölkerung in falscher Sicherheit wiegt“, erklärte Darmann. Anstatt solche Täter zu „therapieren“, müsse der Staat mit aller Härte durchgreifen.

Für Darmann gebe es nur eine logische Konsequenz, um die Sicherheit der Österreicher wieder zu gewährleisten: „Kriminelle Asylwerber und ausländische Gefährder haben ihr Gastrecht verwirkt und müssen ohne Wenn und Aber abgeschoben werden. Wer mordet, vergewaltigt oder unsere Werte mit Füßen tritt, hat in Österreich nichts verloren! Anstatt diese Leute auf unsere Kosten durchzufüttern und zu bespaßen, gehört der Abschiebeflieger bestiegen. Wir Freiheitliche fordern einen sofortigen Asylstopp und Remigration importierter Kriminalität, damit unsere Kinder wieder sicher aufwachsen können!“

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