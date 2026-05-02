Mehr als 21.000 Personen nutzen bereits die unentgeltliche Vertretung in FinanzOnline

Wien (OTS) -

Das neue Service der Unentgeltliche Vertretung in FinanzOnline hat sich in den ersten drei Monaten bereits als wichtige Unterstützung im digitalen Behördenkontakt etabliert. Insgesamt wurden bisher 21.432 Fälle erledigt, 465 Anträge werden aktuell bearbeitet. Die unentgeltliche Vertretung erleichtert den Zugang zu bestehenden Online-Services und sorgt dafür, dass auch jene Bürgerinnen und Bürger gut begleitet werden, die Unterstützung bei digitalen Behördenwegen benötigen.

„Das neue Service der so genannten „Unentgeltlichen Vertretung“ wird sehr gut angenommen. Damit haben wir unser Angebot für diejenigen erweitert, die sich bei der digitalen Nutzung lieber Unterstützung durch eine Vertrauensperson holen. Die Finanzverwaltung hat dadurch einen einfachen und sicheren Zugang zu wichtigen Servicesgeschaffen, ohne sich digital auskennen zu müssen“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer.

Mit der unentgeltlichen Vertretung können sich Personen seit Jänner 2026 bei ausgewählten Steuerangelegenheiten von einer Vertrauensperson unterstützen lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die FinanzOnline nicht selbst nutzen können oder möchten. Gerade für ältere Personen oder Menschen, die im digitalen Alltag Unterstützung brauchen, schafft das einen einfachen und sicheren Zugang zu wichtigen Services der Finanzverwaltung.

Die Vertretung kann von einer volljährigen Vertrauensperson aus dem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis übernommen werden. Über FinanzOnline lassen sich damit unter anderem Steuererklärungen einbringen, Rückzahlungsanträge stellen oder Kontodaten ändern. Die Lösung ist einfach und transparent gestaltet: Es ist jederzeit nachvollziehbar, wer für wen tätig wird, und die Vertretung kann auch jederzeit wieder widerrufen werden.

Ein wesentlicher Vorteil des Modells liegt darin, dass die vertretene Person selbst keine ID Austria oder EU-eID benötigt. Die Vertretung wird über ein Formular bekannt gegeben und anschließend von der Vertrauensperson in FinanzOnline hochgeladen. Nach Prüfung durch das Finanzamt kann das Service genutzt werden.