Launch of Crack-a-Jack, The Art Magazine

Vienna/Venice (OTS) -

Coinciding with the opening week of the 61th Venice Art Biennale, Dr. Eva Dichand (Publisher & Editor-in-Chief) and Patricia Mayr-Melnhof, MA (Editorial Direction) are unveiling their new publishing project: Crack-a-Jack, The Art Magazine. Positioned as an exclusive, curated medium for the international art scene, the magazine delivers profound insights at the highest aesthetic and editorial levels.

With an initial print run of 2,000 copies and a freely accessible online version, the bilingual magazine (German/English) spans 148 expertly designed pages. A clear structure, recurring categories, and a stringent layout ensure orientation and brand recognition. Regular elements in every issue include sections such as “The Artist,” “The Show,” “The Collector,” “The Curator,” “The Destination,” “The Artwork,” “The Book,” and “10 Artists to Watch”—each featuring rotating protagonists and content.

A Who’s Who of the art world

The inaugural issue brings together prominent names from the global art scene, including Florentina Holzinger, Michael Armitage, Maja Hoffmann, and Hans-Ulrich Obrist. This editorial focus is complemented by international perspectives and exclusive access: the contributors are among the most influential figures in the industry, providing personal and privileged insights into current developments.

The launch immediately preceding the Biennale di Venezia underscores the magazine's ambition to be present where the art world's most significant impulses originate. Crack-a-Jack views itself as a platform with a curatorial mission—one that does not merely document trends but actively helps shape them.

Distribution and outlook

The print magazine is not available at retail; instead, it is selectively distributed to a handpicked group of important collectors, museum directors, and curators. Digitally, Crack-a-Jack is freely accessible at www.crack-a-jack.at.

The next issue is scheduled for release in Autumn 2026, coinciding with the Art Basel Paris art fair.

Key facts:

Title: Crack-a-Jack, The Art Magazine

Founders: Dr. Eva Dichand & Patricia Mayr-Melnhof, MA

Frequency: Twice yearly (May for the Venice Biennale, October for Art Basel Paris)

Length: 148 pages

Languages: German / English

Website: www.crack-a-jack.at

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Launch von „Crack-a-Jack, The Art Magazine“: Neues High-End-Kunstmagazin von Dr. Eva Dichand und Patricia Mayr-Melnhof, MA, setzt internationalen Akzent vor der Biennale in Venedig

Wien/Venedig – Pünktlich zur Eröffnungswoche der 61. Kunstbiennale in Venedig präsentieren Dr. Eva Dichand (Herausgeberin & Chefredakteurin) und Patricia Mayr-Melnhof, MA (Editorial Direction) ihr neues Publikationsprojekt: „Crack-a-Jack, The Art Magazine“. Das Magazin positioniert sich als exklusives, kuratiertes Medium für die internationale Kunstszene und liefert fundierte Einblicke auf höchstem ästhetischem und inhaltlichem Niveau.

Mit einer Erstauflage von 2.000 Exemplaren sowie einer frei zugänglichen Online-Version erscheint das zweisprachige Magazin (Deutsch/Englisch) auf 148 hochwertig gestalteten Seiten. Eine klare Struktur, wiederkehrende Rubriken und ein stringenter Aufbau schaffen Orientierung und Wiedererkennbarkeit. Fixe Bestandteile jeder Ausgabe sind unter anderem „The Artist“, „The Show“, „The Collector“, „The Curator“, „The Destination“, „The Artwork“, „The Book“ sowie „10 Artists to Watch“ – jeweils mit wechselnden Protagonist:innen und Inhalten.

Die erste Ausgabe vereint prominente Namen der Kunstwelt, darunter Florentina Holzinger, Michael Armitage, Maja Hoffmann und Hans-Ulrich Obrist. Ergänzt wird der inhaltliche Fokus durch internationale Perspektiven und exklusive Zugänge: Die Mitwirkenden zählen zu den einflussreichsten Akteur:innen der Szene und liefern persönliche, privilegierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen.

Der Launch unmittelbar vor der Biennale di Venezia unterstreicht den Anspruch des Magazins, dort präsent zu sein, wo die wichtigsten Impulse der Kunstwelt entstehen. „Crack-a-Jack“ versteht sich als Plattform mit kuratorischem Anspruch, die Trends nicht nur dokumentiert, sondern aktiv mitgestaltet.

Das Printmagazin ist nicht im Handel erhältlich, sondern wird gezielt an eine ausgewählte Gruppe von Sammler:innen, Museumsdirektor:innen und Kurator:innen distribuiert. Online ist „Crack-a-Jack“ unter www.crack-a-jack.at frei zugänglich.

Die nächste Ausgabe erscheint im Herbst 2026 im Umfeld der Kunstmesse Art Basel Paris.

Die Eckdaten: