Martin Humer zum Generalsekretär der Österreichischen Notariatskammer bestellt

Wien (OTS) -

Der Delegiertentag der Österreichischen Notariatskammer (ÖNK) hat Martin Humer (49) mit Wirkung ab 1.Mai zum Generalsekretär bestellt.

Humer bringt umfassende Erfahrung in der österreichischen Rechtspolitik, auf europäischer Ebene sowie in höchsten Regierungs- und Verwaltungsfunktionen mit. Von 2005 bis 2011 war er für Justiz- und Innenfragen an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel tätig, wo er unter anderem die österreichische EU-Ratspräsidentschaft 2006 mitgestaltete. Anschließend übernahm er führende Kabinettspositionen, unter anderem im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaft sowie im Bundesministerium für Finanzen. Zuletzt war er stellvertretender Büroleiter von Niederösterreichs Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, die Regierungskoordination und Wirtschaft verantwortete. Seit Juli 2025 war er als stellvertretender Generalsekretär der ÖNK und Geschäftsführer der ÖGIZIN GmbH tätig.

Der Delegiertentag nutzte die Gelegenheit, um Christian Sonnweber, der die Position des Generalsekretärs rund 30 Jahre lang mit großem Engagement und außerordentlichem Erfolg bekleidet hat, für seine herausragenden Verdienste um das österreichische Notariat herzlich zu danken. Sonnweber hat die ÖNK über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt und ihr in einem sich stetig wandelnden rechtlichen und gesellschaftlichen Umfeld Stabilität und Profil verliehen.

ÖNK-Präsident Claus Spruzina: „Mit Martin Humer übernimmt eine Persönlichkeit die Führung unseres Generalsekretariats, die nicht nur rechtspolitisches Know-how und europäische Erfahrung mitbringt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die strategischen Herausforderungen, vor denen das Notariat heute steht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er die ÖNK mit großem Engagement in die Zukunft führen wird.”

Martin Humer: „Es ist mir eine große Ehre, die Österreichische Notariatskammer in dieser Funktion zu vertreten und weiterzuentwickeln. Das Notariat steht als Institution für Rechtssicherheit, Vertrauen und Verlässlichkeit – Werte, die in einer Zeit des gesellschaftlichen und technologischen Wandels und geopolitischer Herausforderungen wichtiger sind denn je. Mein Ziel ist es, die ÖNK als starke, moderne und europäisch vernetzte Standesvertretung zu positionieren, die rechtspolitische Debatten proaktiv mitgestaltet, die Digitalisierung als Chance begreift und den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft als kompetente Partnerin zur Seite steht.”

Über das Notariat

Österreichweit bieten 540 Notar:innen unabhängige, unparteiliche sowie unbürokratische Dienstleistungen in verschiedenen Rechtsbereichen, darunter persönliche Vorsorge, Immobilienrecht und Unternehmensgründungen. Die Leistungen reichen von der Errichtung eines Testaments über den Kauf einer Immobilie bis zur Gründung eines Unternehmens. Dabei stehen Rechtssicherheit und Transparenz im Mittelpunkt. Die Arbeit zeichnet sich durch höchste Sorgfalt, Vertraulichkeit und Fachkompetenz aus – für eine individuelle und lösungsorientierte Beratung in rechtlichen Angelegenheiten. Digitale Services sorgen für eine flexible und effiziente Abwicklung.

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