Austrian Power Grid-Vorstandssprecher Vertrag verlängert

Wien (OTS) -

Heute wurde in der APG-AR-Sitzung der Vertrag von Gerhard Christiner, Vorstandssprecher und technischer Vorstand um weitere fünf Jahre verlängert. „Wir haben mit Gerhard Christiner einen Manager an board, der die Dekarbonisierung des Energiesystems von Beginn an aktiv mitgestaltet hat und eine hohe Zuverlässigkeit des Übertragungsnetzes nachhaltig für Österreich sicherstellt. Als Vorstandssprecher hat er die strategische Ausrichtung der APG konsequent weiterentwickelt und ihre Rolle als Rückgrat der österreichischen Stromversorgung gefestigt und sie als verlässlichen Player im europäischen Stromsystem positioniert. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er auch die nächsten Jahre das Steuer des Übertragungsnetzbetreibers übernimmt“, freut sich Peter F. Kollmann, APG-Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr der Netze

Christiner ist seit 14 Jahren im Vorstand der APG. Seit Juli 2024 hat er zudem die Rolle als Vorstandssprecher übernommen. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und darauf die APG als Enabler der leistbaren und versorgungssicheren Energiewende für einen starken Standort weiter zu lenken. Mein klarer Fokus liegt auf der sicheren Stromversorgung für Österreich, der Systemstabilität und der weitern Digitalisierung aller Bereiche. In eine Phase tiefgreifender Veränderungen ist es gelungen, die APG als zentraler Akteur der Energiewende weiter zu stärken und die hohe Zuverlässigkeit des Übertragungsnetzes nachhaltig sicherzustellen“, freut sich Christiner.

Christiner ist neben seiner Funktion bei APG in zahlreichen Funktionen tätig unter anderem ist er bei APCS-Vorsitzender des AR, im Österreichischen Verband für Elektrotechnik Mitglied des Vorstands, beim Österreichischen Nationalkomitee der CIGRE Vorsitzender, bei EGE (Einkaufsgenossenschaft der österreichischen Elektrizitätswerke) Mitglied des AR, bei CISMO (Clearing Integrated Services & Market Operations) Mitglied des AR, bei Oesterreichs Energie Stv. Vorsitzender des Lenkungsausschusses Netze.

Weitere Infos unter: Gerhard Christiner | LinkedIn

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2025 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 680 Millionen Euro 2026 (2025:595 Mio., 2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2035 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.