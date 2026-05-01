FCG-Deckenbacher zum Tag der Arbeit: „Danke an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!“

Wien (OTS) -

„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich leisten mit ihrem großen Einsatz, ihrem Engagement und ihren hervorragenden Leistungen einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung unseres Landes. Dafür gebührt ihnen großer Dank“, betont Abg.z.NR Romana Deckenbacher, FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin, anlässlich des Tags der Arbeit.

„Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Zusammenhalt bilden das Fundament unserer Gesellschaft. Diese Werte werden von der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG) tagtäglich gelebt – insbesondere durch unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie Personalvertreterinnen und Personalvertreter. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag, indem sie konsequent für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten“, so Deckenbacher.

Anlässlich dessen feierte die FCG am 30. April 2026 gemeinsam mit Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertretern aus ganz Österreich das „Fest der Arbeit“, um deren Einsatz und Engagement ausdrücklich zu würdigen. „Dieses Fest ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für all jene, die sich für faire Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit und ein respektvolles Miteinander starkmachen“, unterstreicht Deckenbacher.

„Die FCG wird sich auch weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass das Recht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Einkommen gewahrt bleibt. Eine inklusive Arbeitswelt, die allen Menschen gleiche Chancen bietet, ist dabei ein zentrales Ziel. Gemeinsam werden wir eine faire Arbeitswelt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestalten – ganz im Sinne unseres Mottos ‚STARK IN DER SACHE – FAIR IM DIALOG‘“, zeigt sich die FCG-Bundesvorsitzende zuversichtlich.