ALBERTINA-Gleis zu Georg Baselitz: „Ein provokanter, innovativer Visionär“

Wien (OTS) -

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von einem der prägendsten und einflussreichsten Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts. Der deutsche Maler, Bildhauer und Grafiker war bekannt für seine ebenso provokanten wie innovativen Werke, die eine umfassende Karriere von mehr als sechs Jahrzehnten umspannen. Sein Einfluss auf die zeitgenössische Kunstszene erstreckt sich über Grenzen und Generationen hinweg. Durch seine charakteristischen auf den Kopf gestellten Figuren und Motive entwickelte er einen einzigartigen Stil, der weltweit Beachtung fand“, so ALBERTINA-Generaldirektor Ralph Gleis.

„Baselitz erlangte internationale Anerkennung für seine künstlerische Originalität und seinen Beitrag zur Neuen Wilden-Bewegung. Er wird in zahlreichen Generationen von Künstler:innen weiterleben, die von seinem Schaffen inspiriert wurden. Er wird nicht nur für seine künstlerische Vision und seinen kreativen Mut in Erinnerung bleiben, sondern auch als eine bedeutende Persönlichkeit, die die Kunstwelt nachhaltig geprägt hat“, so Gleis.

Die ALBERTINA erhielt in den letzten Jahren zahlreiche Schenkungen von Georg Baselitz. Zuletzt 2021 eine bedeutende Schenkung von 50 beeindruckenden Zeichnungen und Aquarellen von 1960 bis heute.