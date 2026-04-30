FCG-Behindertenvertrauenspersonen-Konferenz im Zeichen einer inklusiveren Arbeitswelt

Wien (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr fand am 30. April 2026 die zweite Ausgabe der Behindertenvertrauenspersonen-Konferenz der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im ÖGB (FCG) statt. Erneut kamen zahlreiche Behindertenvertrauenspersonen aus ganz Österreich in Wien zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und konkrete Verbesserungen für eine inklusive Arbeitswelt zu diskutieren.

Zentrale Themen waren dabei barrierefreie Arbeitsumgebungen, flexible Arbeitszeitmodelle sowie ein stärkeres Bewusstsein für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen und schweren Erkrankungen, wie etwa Krebs, in den Betrieben. Die Veranstaltung bot Raum für praxisnahe Diskussionen und neue Impulse.

FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg. z. NR Romana Deckenbacher zog eine positive Bilanz: „Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr zeigt sich heuer noch deutlicher, wie wichtig Vernetzung und Austausch sind. Die Behindertenvertrauenspersonen leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit. Unser Ziel ist es, ihre Rahmenbedingungen weiter zu verbessern und Inklusion in der Arbeitswelt konsequent voranzutreiben. Unser Ziel ist eine FAIRE ARBEITSWELT FÜR ALLE!“

Für den fachlichen Input sorgten hochkarätige Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen:

Abg. z. NR Heike Eder

Mag. Florian Slansky (Bundesbehindertenanwaltschaft)

Mag. Heinz E. Pfeifer, MSc (Blinden- und Sehbehindertenverband)

Werner Rosenberger, MSc (Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen)

Dipl.Soz. Christian Zehetgruber (VIDEBIS)

Mag. (FH) Doris Lang-Lepschy (Österreichische Krebshilfe Wien)

Herbert Valentan und Beate Stocker (ARGE BVP)

„Eine barrierefreie Arbeitswelt entsteht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein fortlaufender Prozess und unser langfristiges Ziel. Die heutige Konferenz hat gezeigt, wie viel Engagement und Expertise bereits vorhanden sind. Wir wollen allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Chance geben, ihre Potenziale zu entfalten und echte Teilhabe im Berufsleben ermöglichen – unabhängig von ihren körperlichen und gesundheitlichen Herausforderungen“, hielt Bundesvorsitzende Romana Deckenbacher abschließend fest.