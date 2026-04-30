  • 30.04.2026, 17:47:03
  • /
  • OTS0215

Kogler gratuliert Lilli Hollein zur Wiederbestellung als MAK-Direktorin

Erneute Bestellung als wichtiges Signal für Kontinuität und Qualität in der Museumslandschaft

Wien (OTS) - 

„Ich gratuliere Lilli Hollein sehr herzlich zu ihrer Wiederbestellung. Sie hat das MAK in den vergangenen Jahren mit großer inhaltlicher Klarheit, internationaler Ausstrahlung und einem feinen Gespür für gesellschaftspolitisch relevante Themen geführt“, so der Kultursprecher im Grünen Parlamentsklub, Werner Kogler.

Hollein ist es gelungen, das MAK als lebendigen Ort für Diskurs, Design und zeitgenössische Kultur weiterzuentwickeln und zugleich neue Publikumsschichten anzusprechen. „Ihre programmatische Arbeit verbindet künstlerische Qualität mit aktuellen Fragestellungen – von Nachhaltigkeit über Digitalisierung bis hin zu sozialer Verantwortung im Kulturbereich“, betont Kogler.

Die erneute Bestellung sei daher ein wichtiges Signal für Kontinuität und Qualität in der österreichischen Museumslandschaft. „Ich wünsche Lilli Hollein weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die kommenden Impulse, die sie gemeinsam mit ihrem Team setzen wird“, so Kogler abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright