Kogler gratuliert Lilli Hollein zur Wiederbestellung als MAK-Direktorin

Wien (OTS) -

„Ich gratuliere Lilli Hollein sehr herzlich zu ihrer Wiederbestellung. Sie hat das MAK in den vergangenen Jahren mit großer inhaltlicher Klarheit, internationaler Ausstrahlung und einem feinen Gespür für gesellschaftspolitisch relevante Themen geführt“, so der Kultursprecher im Grünen Parlamentsklub, Werner Kogler.

Hollein ist es gelungen, das MAK als lebendigen Ort für Diskurs, Design und zeitgenössische Kultur weiterzuentwickeln und zugleich neue Publikumsschichten anzusprechen. „Ihre programmatische Arbeit verbindet künstlerische Qualität mit aktuellen Fragestellungen – von Nachhaltigkeit über Digitalisierung bis hin zu sozialer Verantwortung im Kulturbereich“, betont Kogler.

Die erneute Bestellung sei daher ein wichtiges Signal für Kontinuität und Qualität in der österreichischen Museumslandschaft. „Ich wünsche Lilli Hollein weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die kommenden Impulse, die sie gemeinsam mit ihrem Team setzen wird“, so Kogler abschließend.