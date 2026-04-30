Spritpreisbremse neu ist schlechter Kompromiss

Wien (OTS) -

Ein schlechter Kompromiss sei die neue Spritpreisbremse, urteilt ARBÖ-Präsident Dr. Peter Rezar: „Aus Sicht des ARBÖ wäre es am besten gewesen, die geltende Verordnung unverändert fortzusetzen oder andere Maßnahmen wie das Aussetzen der CO2-Bepreisung zu initiieren.“ Die zehn Cent Preisminderung an den Zapfsäulen hat den Autofahrern – und hier besonders den Pendlern – wie auch der Wirtschaft in der Phase der hohen Inflation geholfen. Vor allem weiß man in der aktuellen Situation aufgrund des Konflikts im Nahen Osten und der Sperre der Straße von Hormus nicht, wie sich die Ölpreise auf den internationalen Märkten entwickeln werden“, so Rezar weiter

Aus Sicht des ARBÖ war es richtig, dass der Staat ab 1. April lenkend eingegriffen hat und die Steuern auf Treibstoffe wie auch die Margengewinne der Ölkonzerne beschränkt hat. „Rohöl der Marke Brent ist seit dem Kriegsbeginn vor acht Wochen um 70 Prozent teurer geworden. Die Inflation in Österreich stieg im April auf rund 3,3 Prozent. Diese Indikatoren zeigen, dass die Politik Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung setzen muss. Die neue Spritpreisbremse von maximal 7 Cent entlastet die österreichischen Autofahrer nur noch wenig, vor allem da man davon ausgehen kann, dass Diesel und Benzin an den Zapfsäulen in den kommenden Tagen und Wochen aufgrund der internationalen Entwicklung wieder teurer werden“, schließt Rezar ab.

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