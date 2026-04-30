1. Mai: Dank an Beschäftigte im Einsatz und Ehrenamtliche

Wien (OTS) -

„Am 1. Mai gilt unser besonderer Dank allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auch an Feiertagen für unser Land im Einsatz sind – etwa in Pflege, Sicherheit oder Infrastruktur. Sie sorgen dafür, dass unser Alltag funktioniert – oft im Hintergrund und unter großer Verantwortung“, betont ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger.

„Ebenso unverzichtbar ist das Engagement der vielen Ehrenamtlichen. Ohne Freiwillige – von Feuerwehr und Rettung bis zu Vereinen und sozialen Initiativen – wäre Österreich nicht denkbar. Auch die vielen Traditionen rund um den 1. Mai wären ohne diesen Einsatz nicht möglich. Rund 3 Millionen Menschen leisten Woche für Woche Millionen Stunden freiwillige Arbeit. Ehrenamt stärkt den Zusammenhalt und ist gelebte Solidarität“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner.

Abschließend halten Wöginger und Brandweiner fest: „Der Wert unserer Gesellschaft zeigt sich darin, wie wir füreinander einstehen. Einsatzbereitschaft und Ehrenamt sind ein starkes Fundament dafür.“