  • 30.04.2026, 17:12:32
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WB-Graf zur Spritpreisbremse: Marterbauer wälzt Kosten auf Betriebe ab – Verlängerung trifft die Kleinen hart

Wien (OTS) - 

„Die nun beschlossene Verlängerung der Spritpreisbremse ist in dieser Form völlig unverständlich und eine klare Mehrbelastung für kleine Betriebe“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf. „Während kleinen Tankstellen zusätzliche 5 Cent abverlangt werden, senkt Finanzminister Markus Marterbauer gleichzeitig die MÖSt nur um 2 Cent. Das ist weder fair noch nachvollziehbar.“

Weiters kritisiert Graf: „Markteingriffe sind immer problematisch und führen in der Regel zu neuen Verzerrungen statt zu echten Lösungen. Wenn schon in einen freien Markt eingegriffen wird, hätte zumindest von Beginn an eine klare und paritätische Lösung gewählt werden müssen. Stattdessen entsteht hier wieder ein kompliziertes System, das weder Betriebe noch Konsumenten verstehen.“

„Am Ende bleibt der Eindruck, dass hier bewusst auf dem Rücken der kleinen Betriebe budgetiert wird, während sich der Finanzminister zusätzliche Spielräume verschafft. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das ein völlig falscher Zugang: Betriebe brauchen Entlastung statt neuer Abgaben und klare, verständliche Regeln statt zusätzlicher Komplexität. Unsere Betriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft. Wer sie belastet, schwächt den Standort insgesamt“, so Graf abschließend.

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