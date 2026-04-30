  • 30.04.2026, 15:54:03
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PRO-GE Binder: Auslaufen der Spritpreisbremse völlig unverständlich

Blockade der Neos ist verantwortungslos, Verhandlungen weiterführen

Wien (OTS) - 

„Die Spritpreisbremse hat nachweislich die Inflation gedämpft, Pendlerinnen und Pendler entlastet sowie die heimische Wirtschaft unterstützt. Die Blockadehaltung der Neos bei den Verhandlungen zur Fortführung ist verantwortungslos“, kritisiert Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), die pinke Regierungspartei scharf.

Eine Fortführung ist aus Sicht der Gewerkschaft dringend notwendig, nicht nur wegen der Treibstoff- und Heizölpreise, sondern auch um eine Verteuerung der Lebensmittelpr zu verhindern. „Angesicht der aktuell hohen Ölpreise muss die Spritpreisbremse weiter bestehen bleiben. Die Forderung der Neos, dass eine Fortführung mit einem endgültigen Auslaufen im Juni verknüpft wird, ist einfach nur absonderlich“, betont Binder.

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