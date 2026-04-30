FPÖ – Schnedlitz: „Regierungs-Chaos pur: Verlierer-Ampel lässt Autofahrer im Stich und beweist ihr Totalversagen!“

Wien (OTS) -

Das Scheitern der Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse ist für FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz ein „politischer Offenbarungseid und der endgültige Beweis für das Totalversagen dieser Regierung.“ Es sei an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten, dass sich die Verlierer-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS nicht einmal auf eine minimale Entlastung für die teuerungsgeplagten Autofahrer einigen könne.

„Das ist der Gipfel des Versagens! Bei der Zustimmung zum 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine, der den Krieg und das sinnlose Sterben verlängert und Österreich am Ende des Tages mehr als zwei Milliarden Euro kosten wird, waren sich die Systemparteien sofort einig, aber bei einer Mini-Hilfe für die hart arbeitenden Österreicher scheitert die Verliererampel kläglich. Dieses Auslaufen der Spritpreisbremse ist ein weiterer brutaler Schlag ins Gesicht für jeden, der täglich auf sein Auto angewiesen ist, und wird die Teuerungsspirale weiter anheizen“, so Schnedlitz.

Die Regierung beweise mit diesem Chaos einmal mehr, dass sie mit den Sorgen und Nöten der Bevölkerung nichts am Hut habe. „Während die Menschen unter der Teuerung ächzen, liefert diese Regierung ein unwürdiges Schauspiel der Selbstzerfleischung. Dieses Trauerspiel ist der beste Grund für ihren sofortigen Rücktritt. Österreich braucht eine starke Führung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl, der die Interessen der eigenen Bevölkerung wieder an die erste Stelle setzt!“, forderte Schnedlitz abschließend.