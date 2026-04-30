Reminder AVISO 4.5.26, 10Uhr: PK Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt. Chancenreich: Unternehmen & NGOs fordern Inklusion am Arbeitsmarkt

Wien (OTS) -

Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai setzen führende Sozialorganisationen und Unternehmen ein starkes Signal für mehr Teilhabe. Sie schließen sich zum neuen „Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt – Chancenreich“ zusammen.

Unter dem Dach des Bündnisses vereinen sich Organisationen und Dachverbände wie Caritas Österreich, Dachverband Berufliche Inklusion-Austria (dabei-austria), Diakonie Österreich, Diazöse Innsbruck, KOBV Österreich - Der Behindertenverband, Lebenshilfe Österreich, ÖZIV, pro mente OÖ, So und anders, GiN und Zero Project mit Unternehmen wie Betonwerk Jungwirth, IKEA Österreich, Interspar, Kapsch TrafficCom, Post AG, Primark, Sedlak Bau, Stimpfl Textil Care, tristar Hotels, MyAbility, Responsible Annotation, REWE Group, Uni Gast - Uni Lounge am Campus Innrain, UNIQUA, Wesenufer Hotel, Würth Hochenburger. Allesamt stellen Menschen mit Behinderungen an. Deren konkrete Lebensgeschichten und Fallbeispiele zeigen: Berufliche Inklusion – auch von Menschen mit höherem Assistenzbedarf – ist möglich, doch es braucht entsprechende Unterstützung und Begleitung, denn aktuell sind nur 15% der Menschen mit Behinderungen in Österreich erwerbstätig. Kürzungen in diesem Bereich sind der falsche Weg.

Bei der Pressekonferenz stellt das Bündnis seine gemeinsamen Forderungen vor: verlässliche Finanzierung statt Kürzungen, Absicherung des Ausgleichstaxfonds, gleiche Chancen für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf und eine Stärkung inklusiver Bildung.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein:

Bitte um Anmeldung zur PK unter: [email protected]

Am Podium:

Andreas Jesse: Vorstand dabei-austria, Geschäftsführer autArK Kärnten

Vorstand dabei-austria, Geschäftsführer autArK Kärnten Lina Kasapoglu: Inhaberin Café Insieme in Schwaz, Tirol

Inhaberin Café Insieme in Schwaz, Tirol Verena Köll: Arbeitnehmerin mit Behinderung (Café Insieme)

Arbeitnehmerin mit Behinderung (Café Insieme) Philippe Narval: Generalsekretär Lebenshilfe Österreich

Generalsekretär Lebenshilfe Österreich Anna Parr: Generalsekretärin Caritas Österreich

Wann: Montag, 4. Mai 2026, 10:00 Uhr

Wo: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Moderation: Roberta Rastl-Kircher (Diakonie Österreich)

PK Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt - Chancenreich: Unternehmen und NGOs fordern echte Inklusion am Arbeitsmarkt

Datum: 04.05.2026, 10:00 Uhr - 04.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Museum

Operngasse 7

1010 Wien

Österreich