- 30.04.2026, 12:03:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Dagmar Belakowitsch und Manuel Pfeifer
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Arbeits- und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch und FPÖ-Lehrlingssprecher NAbg. Manuel Pfeifer kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260430fb4QBH4Y/45XoML1K
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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