FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Dagmar Belakowitsch und Manuel Pfeifer

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Arbeits- und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch und FPÖ-Lehrlingssprecher NAbg. Manuel Pfeifer kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260430fb4QBH4Y/45XoML1K

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.