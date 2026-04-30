Alle Neun in Contest

Wien (OTS) -

Wenn Europa auf den Eurovision Song Contest blickt, richten die österreichischen Musikuniversitäten und Musikhochschulen ihren Fokus auch auf jene Nachwuchskünstler_innen, die die Musik von morgen prägen: Am 15. Mai 2026 wird der Campus der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zur Bühne für die vielversprechendsten Nachwuchsacts der österreichischen Popularmusikszene.

Was die neun Musikuniversitäten und Musikhochschulen des Landes seit Jahren in enger Zusammenarbeit verbindet – ihr Streben nach Exzellenz und ein hoher künstlerischer Qualitätsanspruch – wird an diesem Abend hör- und sichtbar: Gemeinsam treten ihre stärksten Talente in einem Singer-Songwriting- und Band-Contest an. Pro Institution tritt ein ausgewählter Act an – von Solo-Artists bis hin zu Bands mit bis zu sechs Mitgliedern.

In zwei Live-Runden präsentieren die Finalist_innen einen Cover-Song sowie eine Eigenkomposition und stellen sich der Fachjury, die sich aus den Musiker_innenpersönlichkeiten Hubert von Goisern, Ina Regen, Missy May, Christian Kolonovits und David Buder zusammensetzt. Im Zentrum stehen künstlerische Persönlichkeit, musikalische Qualität und die Fähigkeit, das Publikum zu erreichen. Die überzeugendsten Acts werden mit Preisgeldern von insgesamt 6.000 Euro ausgezeichnet. Die Veranstaltung wird von Florian Hörl moderiert.

Der Wettbewerb versteht sich als kraftvolles Signal: Popularmusik ist längst ein zentraler Bestandteil künstlerischer Ausbildung in Österreich und ein Feld, in dem sich gesellschaftliche Entwicklungen ebenso spiegeln wie neue musikalische Ansätze entstehen. Hier zeigt sich, wie Ausbildung, künstlerische Praxis und Gegenwartskultur ineinandergreifen.



Ulrike Sych, Rektorin der mdw, im Namen aller Rektorinnen und Rekoren: “Während Europa beim Eurovision Song Contest auf Acts blickt, die bereits im Rampenlicht stehen, richten wir den Fokus auch auf jene jungen Künstler_innen, die die Bühnen von morgen prägen werden. Dieser Wettbewerb versammelt einige der spannendsten Nachwuchstalente Österreichs und macht sichtbar, welches künstlerische Potenzial in der nächsten Generation heranwächst. Dass die österreichischen Musikuniversitäten und Musikhochschulen hier gemeinsam auftreten, zeigt zugleich, wie stark, vielfältig und zukunftsgerichtet Popularmusik in der Ausbildung verankert ist.”

Mit diesem neuen Format entsteht eine Bühne, die mehr ist als ein Wettbewerb ist: ein gemeinsamer Auftritt der österreichischen Musikuniversitäten und Musikhochschulen – und ein Ausblick auf die nächste Generation von Künstler_innen, die weit über Österreich hinausstrahlen wird.

Fr, 15. Mai 2026, ab 17 Uhr an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

mdw-Campus – Innenhof, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien