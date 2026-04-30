Neuer Leitfaden: Kleine Windräder, großer Nutzen?

Wien (OTS) -

Der neue Leitfaden „Kleinwindkraft“ bündelt die Ergebnisse des FFG-geförderten Forschungsprojekts SmallWind4Cities an der FH Technikum Wien. Er liefert Planungshilfen, Praxisbeispiele und klare Kriterien für Standort, Ertrag und Rahmenbedingungen. Der vollständige Leitfaden steht als Endbericht des Projekts zur Verfügung.



Für wen rechnet sich Kleinwindkraft?

Die Wirtschaftlichkeit kleiner Windenergieanlagen (typisch 5–10 kW) hängt wesentlich vom Windpotenzial ab – empfohlen werden Standorte mit Jahresmittelwerten über 4 m/s und möglichst exponierter Lage ohne störende Hindernisse. Für Einfamilienhaushalte mit 3.000–6.000 kWh Jahresverbrauch lässt sich erfahrungsgemäß ein Direktnutzungsanteil von etwa 25–40% mit Windstrom decken – bei passendem Standort und Anlagengröße. Im Betrieb spielt Kleinwind ihre Stärke als saisonale Ergänzung zur PV aus: Während PV im Winter weniger liefert, ist es in der Regel windstärker – das verbessert die Eigenversorgung übers Jahr.

Rolle heute und Potenzial

Heute ist Kleinwind in Österreich noch eine Nische: Offiziell sind 497 Anlagen installiert (Stand 2025), mit typischen Leistungen zwischen 5 und 10 kW. Perspektivisch kann Kleinwind vor allem dort eine Rolle spielen, wo die Windressourcen gut sind und die Nutzung lokal verankert ist – etwa am Siedlungsrand, in Gewerbe- und Industriegebieten oder auf exponierten Einzellagen. Klassische Anwendungsfälle sind landwirtschaftliche Betrieb oder Abwasserverbände. Akzeptanzstudien zeigen höhere Zustimmung, wenn lokale Wertschöpfung entsteht und Anlagen an industriell geprägten Standorten bzw. am Ortsrand errichtet werden.

Wirtschaftlichkeit und Kosten

Im Durchschnitt verursacht Kleinwind etwa doppelt so hohe Installationskosten wie PV; erhobene Marktwerte liegen bei rund 5.023 Euro pro kW installierter Leistung – was gute Standorte noch wichtiger macht. Entscheidend sind daher eine realistische Ertragserwartung und die sorgfältige Dimensionierung: In niedrigen Luftschichten ist das Windpotenzial oft mittelmäßig, weshalb Kleinwind in Konkurrenz zur PV steht; zugleich punkten kleine Windräder als Winterpartner zur PV 7. Wer wirtschaftlich investieren will, sollte das Windpotenzial vorab per Kartenmaterial bewerten und – bei mittelmäßigen Standorten – Messungen in Nabenhöhe erwägen.

Planung, Genehmigung und next steps

Der Leitfaden empfiehlt eine strukturierte Standortwahl (exponierte Lage, freie Hauptwindrichtung) und die Nutzung von Tools wie dem Global Wind Atlas zur Ersteinschätzung von Jahresmittelwindgeschwindigkeit und Hauptwindrichtung. Die Genehmigung von Kleinwindkraftanlagen ist derzeit je nach Bundesland unterschiedliche geregelt und die Regelungen sind für Laien oft schwierig umzusetzen. Bspw. sind für Genehmigungen– je nach Anlagengröße – u. a. Nachweise zu Schall (40 dB(A) an der Grundstücksgrenze) und Verschattung (max. 30 min/Tag bzw. 30 h/Jahr) relevant. Der Leitfaden gibt einen verständlichen Überblick über den Projektablauf und schlägt unter anderem praxistaugliche Verbesserungen der Genehmigung, wie vereinfachte Einstufungen in Klasse A (bis 0,8 kW bzw. 2 m Rotordurchmesser) und Klasse B (0,8–50 kW) vor. Ein untergeordnetes Ziel des Projekts ist ebenfalls die Aussendung des Leitfadens an Behörden, um verbesserte Genehmigungsabläufe zu bewirken.

Für die Erstellung des Leitfadens wurden Standorte bei der Genehmigung begleitet, unter anderem das Projekt am Verwaltungsgebäude der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH im Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd. Der vollständige Leitfaden „Kleinwindkraft“ (Endbericht SmallWind4Cities) liefert Checklisten, Planungsleitlinien und Beispiele – ideal für Interessierte aus Gemeinden, Betrieben und Privathaushalten, die die Rolle von Kleinwind in ihrer Energieversorgung prüfen möchten.

Leitfaden Kleinwindkraft und druckfähige Fotos zum Download