AVISO: Podiumsdiskussion zu "70 Jahre Österreich im Europarat" im Parlament

Wien (PK) -

Am 16. April 1956 ist Österreich dem Europarat und seiner Konsultativen Versammlung, der heutigen Parlamentarischen Versammlung des Europarats, beigetreten. Am selben Tag nahmen der österreichische Außenminister Leopold Figl in Begleitung von Staatsekretär Bruno Kreisky zum ersten Mal an einer Sitzung des Ministerkomitees des Europarats teil, wo Figl erklärte, dass Österreich "sich aufrichtig bemühen wird, im Geiste unserer gemeinsamen Tradition, seinen Beitrag zum Aufbau eines in Frieden einigen Europas zu leisten".

Eine Podiumsdiskussion im Parlament geht der Frage nach, inwieweit Österreich diesem Anspruch in den vergangenen sieben Jahrzehnten gerecht geworden ist. Darüber hinaus beleuchtet sie die Arbeit der Parlamentarischen Versammlung und wirft einen Blick auf die Rolle des Europarats in geopolitisch herausfordernden Zeiten.

Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz folgt eine Keynote von Walter Obwexer, dem Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. An der anschließenden Podiumsdiskussion nehmen Nationalratsabgeordneter Martin Graf (FPÖ), Bundesratsmitglied Andrea Eder-Gitschthaler (ÖVP), das ehemalige Bundesratsmitglied Stefan Schennach (SPÖ) sowie die Nationalratsabgeordneten Dominik Oberhofer (NEOS) und Agnes Sirkka Prammer (Grüne) teil. Abschlussworte kommen von Nationalratsabgeordneter und Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Petra Bayr (SPÖ). Durch die Veranstaltung führt ORF-Journalist Peter Fritz.

Podiumsdiskussion "70 Jahre Österreich im Europarat - Jubiläum und Aufbruch: Der Neue Demokratische Pakt für Europa"

Zeit: Freitag, 8. Mai 2026, 10 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Die Veranstaltung wird live in der Mediathek des Parlaments und ab 13 Uhr in ORF III übertragen.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Podiumsdiskussion "70 Jahre Österreich im Europarat " (Schluss) wit