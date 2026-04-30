  • 30.04.2026, 10:23:04
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KDZ mit neuer Geschäftsführung ab 1. Mai

Wien (OTS) - 

Mit 1. Mai 2026 übernimmt Thomas Prorok die Geschäftsführung des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung. Mit Thomas Prorok steht künftig ein ausgewiesener Experte für Verwaltungsreform, Gemeindeautonomie und europäische Städtepolitik an der Spitze des KDZ. Prorok arbeitet unter anderem als Experte für den Europarat, die OECD und die Europäische Kommission und ist Autor von Publikationen zu Staats- und Verwaltungsreformen sowie zu Gemeindestrukturen in Europa.

Alexander Maimer, neuer stellvertretender Geschäftsführer, zählt zu den profiliertesten Experten für öffentliche Organisationen und öffentliche Finanzen in Österreich. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Gemeinden und öffentlichen Institutionen und ist Autor zahlreicher Studien zu Gemeindefinanzen und Gemeindekooperation.

„Wir unterstützen Verwaltungsreformen und orientieren uns dabei an Ländern wie Schweden und den Niederlanden, die in internationalen Vergleichen eine höhere Verwaltungsqualität bei gleichzeitig geringeren Kosten erreichen. Klare Kompetenzverteilungen, konsequente Digitalisierung und eine starke lokale Selbstverwaltung sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren“, so Thomas Prorok.

„Unser zentrales Anliegen ist es, die öffentliche Leistungserbringung durch eine stabile Finanzierung und konsequente Verwaltungsinnovation nachhaltig abzusichern“, ergänzt Alexander Maimer.

Rückfragen & Kontakt

KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung
Siegfried Fritz, Bakk. MSc
Telefon: 067684957917
E-Mail: [email protected]

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