ÖGB-Schuberth: „Anhaltende Inflation erfordert weitere preisdämpfende Maßnahmen und Spritpreisbremse im vollen Umfang”

Wien (OTS) -

Die Schnellschätzung der Statistik Austria für April zeigt, dass die Inflation in Österreich weiterhin leicht steigen wird (3,3 Prozent) und für viele Menschen spürbar bleibt. Die Schnellschätzung bestätigt auch die Wirkung der Spritpreisbremse: Die Inflation wurde durch sie gedämpft.

„Sprit und Heizöl belasten die Haushalte. Die Preise steigen weiterhin deutlich schneller als viele Einkommen. Gerade bei Energie und Mobilität merken die Menschen das jeden Tag im Geldbörsel“, sagt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth: „Deshalb braucht es jetzt konsequent weitere preisdämpfende Maßnahmen.“

Spritpreisbremse im vollen Umfang weiterführen

Besonders kritisch sieht der ÖGB ein Auslaufen der Spritpreisbremse oder eine Absenkung von 10 Cent auf 7 bzw. 4 Cent pro Liter. „Es wäre völlig unverständlich, eine wirksame Entlastungsmaßnahme genau dann zurückzunehmen, wenn viele noch unter den hohen Preisen leiden“, so Schuberth. „Die Spritpreisbremse muss im vollen Umfang erhalten bleiben – alles andere wäre ein falsches Signal an die Bevölkerung.“

Krisenmechanismus gefordert

Für die Zukunft fordert der ÖGB zudem weitere Lösungen: „Wir brauchen endlich einen Krisenmechanismus für Strom und Wärme, der bei starken Preisanstiegen sofort greift“, sagt Schuberth. „Es darf nicht jedes Mal Monate dauern, bis reagiert wird – die Menschen brauchen raschen und verlässlichen Schutz.“ Gerade im Energiebereich muss ein frühzeitiger Preiseingriff erfolgen, damit sich der Schock nicht auf die Preise in anderen Wirtschaftsbereichen ausweitet.