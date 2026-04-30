- 30.04.2026, 10:01:33
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- OTS0070
AVISO: Pressekonferenz am 7. Mai 2026, 10 Uhr
Präsentation Schuldenreport 2026
- Präsentation „20. Österreichischer Schuldenreport, 2026“
Der bei der Pressekonferenz präsentierte Schuldenreport 2026 bereitet Daten und Fakten anschaulich auf, gibt Auskünfte über die Klientel der Schuldenberatungen und beleuchtet die Wirkung von Schuldenberatung.
- Die Uhr tickt: Frauen und Private bei Entschuldung bald benachteiligt
Im Juli endet die Möglichkeit der 3-jährigen Entschuldung für Privatpersonen – ausgenommen sind ehemals selbstständig Tätige. Das birgt eine ganze Reihe an Problemen – unter anderem für Frauen, die eine Bürgschaft übernommen haben.
- Arbeitslosigkeit und Überschuldung
Arbeitslosigkeit und Schulden sind oft eng mitsammen verbunden. Jede 3. Person in der Schuldenberatung ist ohne Job. Seit Jahren sind Arbeitslosigkeit und Einkommensverlust der am häufigsten genannte Überschuldungsgrund.
- Überschuldung vorbeugen
Verschiedene Maßnahmen der Schuldenberatungen setzen bereits präventiv an und versuchen, Überschuldung so zu verhindern.
Am Podium:
Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH (asb), Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen
Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Konsument*innenschutz und Gesundheit
Datum: 7. Mai 2026, 10:00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,
Pressezentrum im 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien
Anmeldung: [email protected]
Hintergrundmaterial: www.schuldenberatung.at
Rückfragen & Kontakt
ASB Schuldnerberatungen GmbH
Mag. (FH) Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer
Telefon: 0732656599
E-Mail: [email protected]
Mag.a Christiane Moser, Öffentlichkeitsarbeit, T. 0732-65 65 99, E.
[email protected]
Rückfragen Büro der Staatssekretärin:
Karin Zeiler, Sprecherin der Staatssekretärin, Mobil 0664-88 777 550,
E. [email protected]
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