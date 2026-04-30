AVISO: Pressekonferenz am 7. Mai 2026, 10 Uhr

Linz/Wien (OTS) -

Präsentation „20. Österreichischer Schuldenreport, 2026“

Der bei der Pressekonferenz präsentierte Schuldenreport 2026 bereitet Daten und Fakten anschaulich auf, gibt Auskünfte über die Klientel der Schuldenberatungen und beleuchtet die Wirkung von Schuldenberatung.

Der bei der Pressekonferenz präsentierte Schuldenreport 2026 bereitet Daten und Fakten anschaulich auf, gibt Auskünfte über die Klientel der Schuldenberatungen und beleuchtet die Wirkung von Schuldenberatung. Die Uhr tickt: Frauen und Private bei Entschuldung bald benachteiligt

Im Juli endet die Möglichkeit der 3-jährigen Entschuldung für Privatpersonen – ausgenommen sind ehemals selbstständig Tätige. Das birgt eine ganze Reihe an Problemen – unter anderem für Frauen, die eine Bürgschaft übernommen haben.

Im Juli endet die Möglichkeit der 3-jährigen Entschuldung für Privatpersonen – ausgenommen sind ehemals selbstständig Tätige. Das birgt eine ganze Reihe an Problemen – unter anderem für Frauen, die eine Bürgschaft übernommen haben. Arbeitslosigkeit und Überschuldung

Arbeitslosigkeit und Schulden sind oft eng mitsammen verbunden. Jede 3. Person in der Schuldenberatung ist ohne Job. Seit Jahren sind Arbeitslosigkeit und Einkommensverlust der am häufigsten genannte Überschuldungsgrund.

Arbeitslosigkeit und Schulden sind oft eng mitsammen verbunden. Jede 3. Person in der Schuldenberatung ist ohne Job. Seit Jahren sind Arbeitslosigkeit und Einkommensverlust der am häufigsten genannte Überschuldungsgrund. Überschuldung vorbeugen

Verschiedene Maßnahmen der Schuldenberatungen setzen bereits präventiv an und versuchen, Überschuldung so zu verhindern.

Am Podium:

Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH (asb), Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen

Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Konsument*innenschutz und Gesundheit

Datum: 7. Mai 2026, 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,



Pressezentrum im 5. Stock , Stubenring 1, 1010 Wien



Anmeldung: [email protected]

Hintergrundmaterial: www.schuldenberatung.at

