Goach zum 1. Mai: „Gute Arbeit, faires Einkommen und soziale Sicherheit sind Grundrechte!“

Kärnten (OTS) -

„Dieser Grundsatz ist heuer aktueller denn je. In Zeiten von Inflation, hohen Lebenskosten und wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Arbeiterkammer Kärnten die verlässliche Konstante für die Menschen im Land“, betont AK-Präsident Günther Goach und bedankt sich: „Die Beschäftigten halten mit ihrer wertvollen Arbeit das Land am Laufen. Sie sind die Helden, nicht nur am Tag der Arbeit!“

Wie dringend notwendig eine starke Interessenvertretung ist, zeigt der Blick auf das vergangene Jahr: Knapp 227.000 Beratungen haben die Expert:innen durchgeführt und dabei insgesamt 91,3 Millionen Euro im Arbeits- und Sozialrecht, im Konsumentenschutz sowie im Lohnsteuerservice zurückgeholt. Ein deutlicher Schwerpunkt lag dabei auf dem Arbeits- und Sozialrecht mit 127.300 Beratungen und 77,1 Millionen Euro. Goach: „Hinter diesen Zahlen stehen Menschen mit realen Sorgen: Beschäftigte, die Monate auf Überstundenentgelt gewartet haben oder die nach einem Arbeitsunfall einfach abgemeldet und ohne Einkommen sich selbst überlassen wurden; Lehrlinge, die sich nicht getraut haben, gegen schlechte Behandlung aufzustehen; Menschen, die verpflichtende Weiterbildungen selbst bezahlen sollten; Konsumenten, die von Unternehmen abgezockt wurden; Mieter, denen zu Unrecht horrende Kosten aufgebrummt wurden!“

All diese Fälle machen deutlich, wie sehr der Druck auf die Menschen zunimmt. „Überstunden werden zur Normalität, steigende Lebenshaltungskosten engen den Spielraum ein, und oft bleibt die Sorge, ob sich am Monatsende alles ausgeht. Die Herausforderungen wachsen, deshalb braucht es ein starkes Miteinander“, sagt Goach. Ein zentraler Pfeiler für Stabilität im Land bleibt die Sozialpartnerschaft. Sie steht für einen Weg, der Konflikte nicht verschärft, sondern durch Dialog und Verantwortung löst. Und damit für genau jenen Zusammenhalt, den der 1. Mai jedes Jahr einfordert.