  • 30.04.2026, 08:37:03
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  • OTS0034

Katze in Lengau zugelaufen / Hähne in Neumarkt ausgesetzt

Pfotenhilfe: EU-Parlamentsbeschluss zur Katzen-Chippflicht zahnloser Kompromiss

Zugelaufene Katze

Den aktuellen EU-Parlamentsbeschluss zur Chippflicht mit einer Übergangsfrist von unglaublichen 15 Jahren und weitreichenden Ausnahmen können wir nur als zahnlosen und unwürdigen Kompromiss bezeichnen

Jürgen Stadler

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Neumarkt a.W./Lengau/Lochen (OTS) - 

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe hat aktuell zwei wichtige Aufrufe an die Bevölkerung und hofft auf Hinweise auf die Tierhalter:

Ein herzloser Unbekannter hat am Dienstag seine beiden ungewollten Hähne kurzerhand in Neumarkt am Wallersee (Salzburg) in einer Schachtel vor einem Einfamilienhaus auf der Straße abgestellt. Der Bewohner hat sie zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen am See (OÖ) gebracht. Sie sind nun auch im Online-Fundtierportal des Landes Salzburg zu finden. Das Aussetzen von Tieren ist strafbar.

In der Bahnhofstraße in Lengau (OÖ) ist einer Frau eine weiße Katze mit grauen Tigerflecken zugelaufen, hat sich dort einquartiert und wollte nicht mehr weg. Sie ist kastriert und gepflegt und muss daher ein Zuhause haben. Möglicherweise wurde sie bei einem Umzug zurückgelassen - was ebenfalls strafbar wäre - oder ist in einen Lieferwagen gesprungen und hat nicht mehr nach Hause gefunden. "Ein registrierter Chip wäre hier wieder sehr hilfreich gewesen, um eine rasche Rückführung zu den Haltern zu ermöglichen. Den aktuellen EU-Parlamentsbeschluss zur Chippflicht mit einer Übergangsfrist von unglaublichen 15 Jahren und weitreichenden Ausnahmen können wir nur als zahnlosen und unwürdigen Kompromiss bezeichnen", ärgert sich Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler. "Es braucht daher auf nationaler Ebene dringend eine Katzenchippflicht wie bei Hunden, um die Katzenflut und das damit verbundene Leid endlich einzudämmen!"

Rückfragen & Kontakt

Verein PFOTENHILFE
Jürgen Stadler
Telefon: +436648485550
E-Mail: [email protected]

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