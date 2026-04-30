Katze in Lengau zugelaufen / Hähne in Neumarkt ausgesetzt

Neumarkt a.W./Lengau/Lochen (OTS) -

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe hat aktuell zwei wichtige Aufrufe an die Bevölkerung und hofft auf Hinweise auf die Tierhalter:

Ein herzloser Unbekannter hat am Dienstag seine beiden ungewollten Hähne kurzerhand in Neumarkt am Wallersee (Salzburg) in einer Schachtel vor einem Einfamilienhaus auf der Straße abgestellt. Der Bewohner hat sie zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen am See (OÖ) gebracht. Sie sind nun auch im Online-Fundtierportal des Landes Salzburg zu finden. Das Aussetzen von Tieren ist strafbar.