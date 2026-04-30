  • 30.04.2026, 08:36:32
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NÖAAB: 365 Tage Einsatz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer statt politischer Inszenierung am 1. Mai

Während SPÖ und FPÖ den 1. Mai einmal mehr für parteipolitische Inszenierungen nutzen, stellt der NÖAAB klar: Arbeitnehmerpolitik passiert nicht auf Bühnen oder in Bierzelten

St. Pölten (OTS) - 

„Für uns ist der 1. Mai kein Showtag, sondern ein Arbeitsauftrag. Während sich andere Parteien mit sich selbst beschäftigen, arbeiten wir täglich an besseren Rahmenbedingungen für die Menschen im Land“, betont Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes.

Seit Jahrzehnten steht der NÖAAB für eine Politik, die Leistung anerkennt, Arbeitsplätze sichert und Aufstieg durch Arbeit ermöglicht. Erfolge wie der Erhöhung des Kilometergeldes, Verdreifachung des Pendlereuros, Familienbonus Plus oder steuerliche Entlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie jüngst für Arbeit in der Regelpension zeigen klar: Wer arbeitet, muss sich mehr leisten können.

Scharfe Kritik kommt vom NÖAAB an der politischen Praxis rund um den 1. Mai: „Bei der SPÖ dreht sich alles um Selbstinszenierung und interne Machtspiele – Antworten auf die echten Herausforderungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben aus. Und die FPÖ setzt lieber auf Bierzeltpolitik statt auf konkrete Lösungen für den Arbeitsmarkt“, betont NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner.

Für den NÖAAB ist klar: Klassenkampfparolen schaffen keine Arbeitsplätze und verbessern keine Arbeitsbedingungen. Entscheidend sind konkrete Maßnahmen, die Leistung belohnen und den Unterschied zwischen Arbeit und Sozialleistungen klar erkennbar machen.

„Die arbeitenden Menschen halten unser Land am Laufen. Sie finanzieren unseren Sozialstaat und sichern unseren Wohlstand. Dafür verdienen sie echte Entlastung – nicht politische Show“, so Seitner abschließend.

Der NÖAAB bleibt daher seiner Linie treu: volle Unterstützung für die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger – nicht nur am 1. Mai, sondern an jedem einzelnen Tag im Jahr.

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Michael Heiplik
Telefon: 02742 9020 5100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noeaab.at

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