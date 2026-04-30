  • 30.04.2026, 08:30:32
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1. Mai: UG fordert soziale Gerechtigkeit, Frieden, intakte Umwelt und echte Demokratie

Unabhängige Gewerkschaftsfraktion im ÖGB: Profitlogik spaltet und befeuert Kriege

Wien (OTS) - 

Zum 1. Mai warnt die Unabhängige Gewerkschaftsfraktion im ÖGB (UG) vor der weiteren Zuspitzung globaler Konflikte, sozialer Spaltung und autoritärer Tendenzen sowie der Zerstörung unseres Lebensraums.

„Solange sich an Krieg, Ausbeutung und Krisen gut verdienen lässt, wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Wir brauchen eine starke, unabhängige gewerkschaftliche Gegenmacht, demokratische Mitbestimmung in der Wirtschaft und eine klare, konsequente Haltung aller Verantwortlichen“, betont Marion Polaschek, Bundesvorsitzende der UG.

Weitere Forderungen:

- Frieden statt Kriegsprofite: Vorrang für zivile Produktion, Friedenssicherung und internationale Kooperation.

- Gute Arbeit, sichere und faire Löhne, wirksamer Schutz vor Teuerung.

- Soziale Sicherheit von der Jugend bis zur Pension.

- Sozial gerechter ökologischer Umbau für eine intakte Umwelt, gesunde Nahrungsmittel und ausreichend Lebensgrundlagen.

- Zeitwohlstand: Mehr Zeit und Ressourcen jenseits der Erwerbsarbeit.

- Klare Kante gegen Rassismus, Sexismus und jede Form der Diskriminierung – in Betrieb und Gesellschaft.

„Steigende Preise, Umweltzerstörung und Flucht sind Symptome eines Systems, das Profite über Menschen stellt. Rassismus und Diskriminierung werden bewusst eingesetzt, um Belegschaften zu spalten. Betriebsräte und Personalvertretungen müssen hier klar und entschlossen Stellung beziehen“, so Polaschek.

Aufruf zum 1. Mai

Die UG ruft alle Beschäftigten auf, sich am 1. Mai sichtbar und solidarisch zu beteiligen. Gemeinsam für eine durchsetzungsstarke, unabhängige Gewerkschaftsbewegung!

Über die UG

Die UG steht für parteipolitisch unabhängige, demokratische und solidarische Gewerkschaftsarbeit. Ziel ist, Beschäftigte durch Mitbestimmung, Transparenz und soziale Gerechtigkeit zu stärken.

Rückfragen & Kontakt

UG - Unabhängige Gewerkschaftsfraktion im ÖGB
Telefon: 01-505 19 52
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ug-oegb.at

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