Außenministerin Meinl-Reisinger: Entwicklungszusammenarbeit bringt Perspektiven vor Ort und Chancen für Österreich

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Erarbeitung der Afrikastrategie der Bundesregierung hat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger heute den entwicklungspolitischen Beirat zusammengebracht. Ziel war es, Österreichs gebündelte Expertise aus Entwicklungszusammenarbeit, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung in die Strategie einfließen zu lassen.

„ Die Erarbeitung der Afrikastrategie braucht fachliche Expertise und einen klaren Blick auf gemeinsame Chancen, Herausforderungen und Interessen, um moderne Partnerschaften mit afrikanischen Staaten aufzubauen. Dass die Mitglieder des entwicklungspolitischen Beirats ihre Perspektiven und ihr Wissen in diesen Prozess einbringen, ist dafür ein immens wertvoller Beitrag. Entwicklungszusammenarbeit schafft Perspektiven vor Ort, stärkt Österreichs Partnerschaften und ist ein unverzichtbarer Teil einer vorausschauenden Außenpolitik “, betont Außenministerin Meinl-Reisinger.

In einem konstruktiven Dialog wurden die Ausgestaltung der Partnerschaft mit den Ländern Afrikas sowie die daraus entstehenden Chancen diskutiert. Was auf dem afrikanischen Kontinent passiert, betrifft auch Europa und Österreich unmittelbar – wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und gesellschaftlich. Die Afrikastrategie soll daher die partnerschaftliche Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft, Sicherheit, Stabilität und nachhaltige Entwicklung weiter stärken.

„ Österreichs Sicherheit, Stabilität und Wohlstand enden nicht an der Staatsgrenze. Wer Krisen dort entgegenwirkt, wo sie entstehen, investiert in Frieden, Perspektiven und verlässliche Partnerschaften – und damit auch in Österreichs Zukunft “, so Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Zu den Mitgliedern des Beirats zählen der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, Michael Opriesnig, der Regierungskoordinator für den Ukraine-Wiederaufbau, Wolfgang Anzengruber, die designierte Direktorin der Florence School of Transnational Governance am Europäischen Hochschulinstitut, Johanna Mair, der Mitbegründer und Vorsitzende der Europäischen Stabilitätsinitiative, Gerald Knaus sowie der Vizepräsident der Caritas Österreich und Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, Alexander Bodmann. Weitere Mitglieder aus dem akademischen Bereich sind Gerti Kappel von der Fakultät für Informatik an der TU Wien und Michael Hauser vom Institut für Entwicklungsforschung an der BOKU. Social Entrepreneur Gregor Demblin, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und die ehemalige Sonderbeauftragte der Bundesregierung für humanitäre Hilfe, Annelies Vilim, komplettieren den Beirat.