Creditreform: Pressekonferenz "Unternehmensinsolvenzen in Europa inkl. aktuelle Trends in Österreich"

Wien (OTS) -

Europa und die Weltwirtschaft befinden sich im Umbruch: Kriege, Zölle, Inflation bringen Unsicherheit und Verwerfungen mit sich. Creditreform als Europas größte Gläubigerschutzorganisation erfasst seit Jahrzehnten die Entwicklung der Firmeninsolvenzen in West- und Osteuropa und wird die Ergebnisse der Studie „Unternehmensinsolvenzen in Europa, Jahr 2025“ inkl. der aktuellen österreichischen Entwicklung samt Ausblick 2026 im Rahmen einer internationalen digitalen Pressekonferenz am Dienstag, 5. Mai 2026 um 09:30 Uhr präsentieren und zur Verfügung stellen.

Ihre Gesprächspartner sind

Patrick-Ludwig Hantzsch, Leiter Wirtschaftsforschung

Verband der Vereine Creditreform e.V., Neuss

Mag. Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführer

Österreichischer Verband Creditreform, Wien

Bitte melden Sie sich über den nachfolgenden Link zur digitalen Pressekonferenz an:

https://zoom.us/webinar/register/WN_31Bb_skCQX-jKJFR0xAs0Q#/registration



Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit Informationen zur Teilnahme.



Wir freuen uns, Sie bei diesem Termin begrüßen zu dürfen.

Creditreform: digitale Pressekonferenz "Unternehmensinsolvenzen in Europa inkl. aktuelle Trends in Österreich"

Präsentation der Studie "Unternehmensinsolvenzen in Europa 2025 und aktuelle Insolvenztrends in Österreich"

Datum: 05.05.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wien, online

URL: https://zoom.us/webinar/register/WN_31Bb_skCQX-jKJFR0xAs0Q#/registration