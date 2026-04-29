  • 29.04.2026, 15:56:02
  • /
  • OTS0182

KV Chemische Industrie: Betriebsversammlungen nach erfolgloser vierter Runde

Belegschaften werden über Konflikt informiert

Wien (OTS) - 

In der vierten Verhandlungsrunde für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie konnte heute, Mittwoch, erneut kein Abschluss erzielt werden. Das Angebot der Arbeitgeber wurde nicht verbessert und liegt unverändert bei einer Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro. Von 4. bis 7. Mai finden nun Betriebsversammlungen statt, in denen die Belegschaften über den sich zuspitzenden Kollektivvertragskonflikt informiert werden. ++++

„Die Preise steigen nachhaltig, daher braucht es auch eine nachhaltige Erhöhung der Löhne und Gehälter. Eine Einmalzahlung wird den Bedürfnissen der Beschäftigten, die ihren Lebensstandard sichern müssen, nicht gerecht. Da die Arbeitgeber heute zu keinem verbesserten Angebot bereit waren, tragen wir den Konflikt jetzt in die Betriebe“, sagen die Verhandler der Arbeitnehmer:innenseite, Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE).

„In den Betriebsversammlungen werden die Kolleginnen und Kollegen informiert und beraten über die weitere Vorgangsweise. Die Kampfbereitschaft ist hoch“, so Mayrwöger und Bunderla.

„Für die nächste Verhandlungsrunde erwarten wir uns von den Arbeitgebern ein realistisches Angebot auf Augenhöhe, um weitere Eskalationen zu vermeiden“, kündigen die Gewerkschafter abschließend an.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. Mai statt.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 0676/817 111 225
E-Mail: [email protected]

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Weinberger
Telefon: 0664 614 59 09
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 0676/817 111 225
E-Mail: [email protected]

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Weinberger
Telefon: 0664 614 59 09
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright