KV Chemische Industrie: Betriebsversammlungen nach erfolgloser vierter Runde

Wien (OTS) -

In der vierten Verhandlungsrunde für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie konnte heute, Mittwoch, erneut kein Abschluss erzielt werden. Das Angebot der Arbeitgeber wurde nicht verbessert und liegt unverändert bei einer Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro. Von 4. bis 7. Mai finden nun Betriebsversammlungen statt, in denen die Belegschaften über den sich zuspitzenden Kollektivvertragskonflikt informiert werden. ++++

„Die Preise steigen nachhaltig, daher braucht es auch eine nachhaltige Erhöhung der Löhne und Gehälter. Eine Einmalzahlung wird den Bedürfnissen der Beschäftigten, die ihren Lebensstandard sichern müssen, nicht gerecht. Da die Arbeitgeber heute zu keinem verbesserten Angebot bereit waren, tragen wir den Konflikt jetzt in die Betriebe“, sagen die Verhandler der Arbeitnehmer:innenseite, Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE).

„In den Betriebsversammlungen werden die Kolleginnen und Kollegen informiert und beraten über die weitere Vorgangsweise. Die Kampfbereitschaft ist hoch“, so Mayrwöger und Bunderla.

„Für die nächste Verhandlungsrunde erwarten wir uns von den Arbeitgebern ein realistisches Angebot auf Augenhöhe, um weitere Eskalationen zu vermeiden“, kündigen die Gewerkschafter abschließend an.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. Mai statt.