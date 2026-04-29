NÖ LGA: Nach wie vor steigende Aufnahmezahlen beim Personal

Sankt Pölten (OTS) -

Zu den heute von der SPNÖ aufgestellten Behauptungen betreffend Personal hält die NÖ Landesgesundheitsagentur fest: Die von SPÖ-NÖ-Vorsitzenden Hergovich kommunizierten Zahlen sind für uns nicht nachvollziehbar und jedenfalls völlig falsch.

Wahr ist, dass die NÖ LGA in ihren Einrichtungen nach wie vor steigende Aufnahmezahlen verzeichnet. Dieser Umstand ist ein Beweis dafür, dass wir ein modernes und attraktives berufliches Umfeld bieten und dieses Angebot von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerne angenommen wird. Die NÖ LGA steht als Gesundheits- und Pflegedienstleister nicht nur mit anderen öffentlichen Trägern, sondern auch mit privaten Anbietern in der Branche im Wettbewerb um Personal. Aus diesem Grund gehen die laufenden Überlegungen nach weiteren Verbesserungen für unsere Belegschaft auch weit über rein monetäre Maßnahmen hinaus. Beispielhaft seien hier Projekte zur Dienstplanstabilität genannt, die international Interesse wecken sowie eine bezahlte Mittagspause, umfangreiches Bildungsprogramm oder betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen und flexible Arbeitszeitmodelle für die bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zum von der SPÖ behaupteten Wechsel nö. Mitarbeitender in andere Bundesländer können wir festhalten, dass die NÖ LGA eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Fluktuation verzeichnet – ein weiterer Beweis für die Treffsicherheit unserer Bemühungen um ein angenehmes Arbeitsumfeld. Dies wird auch von externen Stellen immer wieder bestätigt: etwa durch die wiederholte Auszeichnung der NÖ LGA als „Leading Employer“, die uns einen Spitzenplatz unter Österreichs Top-Arbeitgebern bescheinigt, und die Zertifizierung als familienfreundliches Unternehmen.