AVISO: Mi, 6. Mai, 9 Uhr: Parlamentarischer Weckruf mit Expert:innen zu „Hat internationale Hilfe noch eine Zukunft?“

Wien (OTS) -

Mittel für die internationale Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe werden weltweit gekürzt – mit weitreichenden Konsequenzen. Zugleich gerät das humanitäre Völkerrecht zunehmend unter Druck. Der anhaltende Krieg im Nahen und Mittleren Osten verstärkt diese Dynamik.

Vor diesem Hintergrund und den aktuellen Budgetverhandlungen in Österreich ergeben sich zentrale Fragen, die im Rahmen der Veranstaltung gemeinsam mit den Teilnehmer:innen sowie Abgeordneten der Parlamentsparteien – darunter David Stögmüller, Sprecher der Grünen für Entwicklungszusammenarbeit – diskutiert werden: Welche konkreten Auswirkungen haben die Kürzungen auf die Sicherheit Europas? Wie können Regierungen trotz zunehmender Haushaltszwänge dem wachsenden Unterstützungsbedarf gerecht werden? Und welche Bedeutung kommt dabei der konsequenten Umsetzung des humanitären Völkerrechts zu?

Programm:

Ab 8:30 Uhr: Einlass

9:00 -11:30 Uhr: Keynotes & Podiumsdiskussion

Ab 11:30 Uhr: Ausklang & Vernetzung

Moderation: René Ach

Begrüßung: Leonore Gewessler, Klubobfrau der Grünen

Keynotes halten:

Mirjana Spoljaric Egger, Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes

Martin Frick, Direktor UN World Food Programme

Victoria Roșa, Botschafterin der Republik Moldau

Auf dem Podium diskutieren gemeinsam mit Mirjana Spoljaric Egger:

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich

Melissa Dobner-Mujanayi, Direktion Verteidigungspolitik BMLV

Schlussworte: Lukas Wank, Geschäftsführer Globale Verantwortung

Datum: Mittwoch, 6. Mai 2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Ort: Palais Epstein, Innenhof, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Parlamentarischer Weckruf mit Expert:innen zu „Hat internationale Hilfe noch eine Zukunft?“

Datum: 06.05.2026, 09:00 Uhr - 06.05.2026, 12:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Palais Epstein, Innenhof

Dr. Karl-Renner-Ring 1

1010 Wien

Österreich