„Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“: Kostenloses WiG-Angebot zum Thema Bewegung geht in nächste Runde

Wien (OTS) -

Wie jedes Jahr heißt es auch heuer wieder „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“. Das vielfältige Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG kommt bis Ende Juli mit kostenlosen Bewegungsaktivitäten im öffentlichen Raum in die Bezirke Innere Stadt, Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Margareten, Mariahilf, Neubau und Alsergrund. „Wer sich und seiner Gesundheit etwas Gutes tun oder etwas Neues kennenlernen möchte, ist bei den vielen unterschiedlichen Aktivitäten von ‚Gesundheit erleben – einfach mitmachen!‘ bestens aufgehoben. Bei unserem Bewegungsangebot ist für alle – egal welches Alter, Anfänger*innen oder Fortgeschrittene – etwas dabei: Es gibt zum Beispiel ‚Bodywork mit Musik‘, ‚Skateboard für alle‘ oder das beliebte ‚Linedance‘. Vorkenntnisse sind nicht nötig und die Teilnahme ist ganz unkompliziert ohne Anmeldung möglich“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Ohne Anmeldung einfach vorbeikommen und vielfältige Bewegungsangebote kennenlernen!

Welche Bewegungsangebote gibt es in meinem Bezirk? Wo kann ich eine neue Sportart ausprobieren? Wo kann ich gemeinsam mit anderen sportlich aktiv werden und dabei neue Leute kennenlernen? Die Gratis-Mitmachaktivitäten „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ der WiG geben Antworten darauf. Die vielfältigen Bewegungs- und Sportangebote sind für jedes Alter geeignet und finden im Freien wie z. B. in Parks oder anderen öffentlichen Plätzen statt. Die erstmals angebotenen Bewegungstouren bieten darüber hinaus eine perfekte Gelegenheit für einen Überblick über die im Bezirk vorhandenen Bewegungs- und Sportangebote. Die neuen Bewegungstouren für Erwachsene, Jugendliche und auch Kinder in Begleitung von Erwachsenen sind so konzipiert, dass es dabei einiges direkt zum Ausprobieren vor Ort gibt. Umgesetzt wird das Bewegungs- und Sport-Angebot „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ von Übungsleiter*innen und Vereinen des ASKÖ WAT Wien.

Alle Termine und Bezirke zu den Angeboten von „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ gibt es auf der WiG-Website. Dort finden sich auch die Termine & Bezirke für das kostenlose Mitmach-Angebot zum Thema „Ernährung“, das Anfang Mai startet.

Über das Projekt

„Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ ist ein Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“. Mit Mitmach-Aktivitäten werden die WiG-Themenschwerpunkte Bewegung, Ernährung und Seelische Gesundheit in die Bezirke gebracht.