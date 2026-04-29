Einladung zum Pressegespräch: „Tourismus-Update Frühjahr 2026: Aktuelle Entwicklungen, Trends und Potenziale“

Wien (OTS) -

Im Rahmen eines Pressegesprächs der Österreich Werbung (ÖW), des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) informieren wir über aktuelle Entwicklungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und zentrale Trends für den österreichischen Tourismus in den kommenden Monaten.

Neben einer Einordnung der aktuellen Lage des Tourismusstandorts Österreich stehen auch die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen auf die Nachfrage im Fokus. Darüber hinaus werden die zentralen Ergebnisse der aktuellen ÖW-Sommerpotenzialanalyse präsentiert – mit einem faktenbasierten Blick auf Nachfrageentwicklungen und Markttrends aus den zehn wichtigsten europäischen Sommermärkten.

Ergänzend geben die Gesprächspartnerinnen Einblicke in die wirtschaftliche Situation der Betriebe, Veränderungen im Reiseverhalten sowie einen Ausblick auf den Status der in Finalisierung befindlichen Tourismusstrategie „Vision T“. Auch internationale Impulse durch den Eurovision Song Contest und die damit verbundenen Aktivitäten der Österreich Werbung werden präsentiert.

Die Österreich Werbung, das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und die Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft laden Sie herzlich ein zum

Pressegespräch „Tourismus-Update Frühjahr 2026: Aktuelle Entwicklungen, Trends und Potenziale“

Datum: Mittwoch, 6. Mai 2026

Uhrzeit: 10 Uhr

Ort: Österreich Werbung, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Susanne Kraus-Winkler , Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ

Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 4. Mai 2026 unter [email protected] und stehen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.

Pressegespräch „Tourismus-Update Frühjahr 2026: Aktuelle Entwicklungen, Trends und Potenziale“

Pressegespräch der Österreich Werbung, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Wirtschaftskammer Österreich zu aktuellen Entwicklungen, Trends und Potenzialen in der österreichischen Tourismusbranche.

Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreich Werbung

Vordere Zollamtsstraße 13

1030 Wien

Österreich

URL: https://b2b.austria.info