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Einladung zum Pressegespräch: „Tourismus-Update Frühjahr 2026: Aktuelle Entwicklungen, Trends und Potenziale“
am Mittwoch, 6. Mai 2026 um 10 Uhr in Wien
Im Rahmen eines Pressegesprächs der Österreich Werbung (ÖW), des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) informieren wir über aktuelle Entwicklungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und zentrale Trends für den österreichischen Tourismus in den kommenden Monaten.
Neben einer Einordnung der aktuellen Lage des Tourismusstandorts Österreich stehen auch die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen auf die Nachfrage im Fokus. Darüber hinaus werden die zentralen Ergebnisse der aktuellen ÖW-Sommerpotenzialanalyse präsentiert – mit einem faktenbasierten Blick auf Nachfrageentwicklungen und Markttrends aus den zehn wichtigsten europäischen Sommermärkten.
Ergänzend geben die Gesprächspartnerinnen Einblicke in die wirtschaftliche Situation der Betriebe, Veränderungen im Reiseverhalten sowie einen Ausblick auf den Status der in Finalisierung befindlichen Tourismusstrategie „Vision T“. Auch internationale Impulse durch den Eurovision Song Contest und die damit verbundenen Aktivitäten der Österreich Werbung werden präsentiert.
Die Österreich Werbung, das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und die Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft laden Sie herzlich ein zum
Pressegespräch „Tourismus-Update Frühjahr 2026: Aktuelle Entwicklungen, Trends und Potenziale“
Datum: Mittwoch, 6. Mai 2026
Uhrzeit: 10 Uhr
Ort: Österreich Werbung, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien
Ihre Gesprächspartnerinnen sind:
Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ
Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung
Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 4. Mai 2026 unter [email protected] und stehen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.
Pressegespräch „Tourismus-Update Frühjahr 2026: Aktuelle Entwicklungen, Trends und Potenziale“
Pressegespräch der Österreich Werbung, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Wirtschaftskammer Österreich zu aktuellen Entwicklungen, Trends und Potenzialen in der österreichischen Tourismusbranche.
Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreich Werbung
Thomas Kreidl, MA MSc
Stv. Unternehmenssprecher
Telefon: +43 1 588 66-277
E-Mail: [email protected]
Website: www.austriatourism.com/newsroom
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