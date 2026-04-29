SPÖ-Grossmann/Regner: Quantensprung bei Gleichstellung in der EU-Politik

Wien (OTS) -

Im Europäischen Parlament in Straßburg wurde heute ein wegweisender Beschluss gefasst. Für schwangere EU-Abgeordnete oder junge Mütter soll es künftig die Möglichkeit geben, während ihrer Abwesenheit eine Stimmvertretung zu ernennen. Nach den neuen Regeln können Betroffene ihr Stimmrecht im Plenum bis zu drei Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin und bis zu sechs Monate nach der Entbindung an ein anderes Mitglied delegieren. Der Rat muss den Beschluss noch förmlich annehmen und die EU-Mitgliedsstaaten müssen diesen noch ratifizieren. Die SPÖ-Abgeordneten Evelyn Regner und Elisabeth Grossmann freuen sich: „Keine gewählte Abgeordnete sollte jemals zwischen ihrer Stimme und ihrem Kind wählen müssen. Der Alltag einer Europaabgeordneten stellt junge Familien ohnehin vor große Herausforderungen – Sitzungen in Brüssel, Abstimmungen in Straßburg und Termine im Wahlkreis. Kurz vor und nach der Geburt ist dieses Pensum nicht erfüllbar und bisher gibt es keine Möglichkeit sich bei Abstimmungen vertreten zu lassen. Wenn wir jedoch wollen, dass unsere gesamte Gesellschaft in der Politik abgebildet ist, müssen wir auch die Bedingungen dafür schaffen. Nur wenn auch für junge Frauen die Rahmenbedingungen kreiert werden, wird der Beruf der Politikerin für sie attraktiv. Und nur so stellen wir sicher, dass Politik von jungen Müttern für junge Mütter gemacht wird. Wir ermöglichen es Frauen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, ohne ihre Stimme im Parlament zu verlieren. Somit tätigen wir heute einen Quantensprung in der Stärkung der demokratischen Repräsentation und Gleichstellung. Wir predigen nicht nur, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Europa endlich zur Realität werden muss, sondern schreiten mit gutem Vorbild voran." (Schluss) ls