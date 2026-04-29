- 29.04.2026, 10:40:02
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AVISO: Samariterbund lädt zum Pressegespräch "Nachhaltigkeit in der Pflege"
„Vom Strom bis zum Speiseplan – nachhaltige Strukturen in der Pflege“: In 12 Pflegekompetenzzentren wurde die Organisation auf Nachhaltigkeit ausgerichtet – mit spürbaren Mehrwert.
Im Rahmen eines Pressegesprächs präsentieren Vertreter:innen des Samariterbundes und der Burgenland Energie wie Nachhaltigkeit in den Pflegekompetenzzentren konkret umgesetzt wird – von der Energieversorgung über regionale Verpflegung und Green Garden Care bis hin zu den täglichen Abläufen.
Einer der Schwerpunkte liegt auf der geplanten Energiegemeinschaft innerhalb des Samariterbundes, die einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger, regionaler und effizienter Energieversorgung darstellt.
Termin: Mittwoch, 7. Mai 2026
Uhrzeit: 9:30 Uhr
Ort: 7011 Siegendorf, Badgasse 3
Gesprächspartner:innen:
- Samariterbund: GF Mag. Andreas Balog
- Burgenland Energie: CEO Mag. Dr. Stephan Sharma
- Samariterbund Burgenland: Monika Pinzker, MSc
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Samariterbund: Einladung zum Pressegespräch „Vom Strom bis zum Speiseplan – nachhaltige Strukturen in der Pflege“
Datum: 07.05.2026, 09:30 Uhr - 07.05.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pflegekompetenzzentrum Siegendorf
Badgasse 3
7011 Siegendorf
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]
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