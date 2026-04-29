  • 29.04.2026, 09:28:02
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Wohnungslosenhilfe Wien: GPA-Wien und Betriebsrät:innen fordern Ausbau und ganzjährige Maßnahmen

Klimaveränderungen schaffen neue Probleme für Betroffene – Arbeitsbedingungen für Beschäftigte verbessern durch ganzjährige Arbeitsverträge

Wien (OTS) - 

Wien bietet zahlreiche Maßnahmen und Angebote für wohnungslose Menschen. Dennoch ist aus Sicht von Betriebsrät:innen des Bereichs der Wohnungslosenhilfe das Netz nicht weitreichend genug geknüpft. „Mit dem Ende April auslaufende Winterpaket haben temporäre Notquartiere bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Die massiven Veränderungen im Klima mit extremen Hitzephasen machen aber aus unserer Sicht auch ein gefördertes Sommerhitzepaket nötig“, so die Vorsitzende des Wirtschaftsbereiches Gesundheit, Soziale Dienste & Kinder- und Jugendwohlfahrt in der GPA Wien, Karin Samer.

Ein weiteres Problemfeld sind für Samer die immer wiederkehrenden befristeten Dienstverhältnisse der Beschäftigten, die sich nach Ablauf des Winterpaketes beim AMS anmelden müssen. Durch saisonale, immer wiederkehrende befristete Anstellungen verlieren die betroffenen Kolleg:innen wichtige arbeitsrechtliche Ansprüche. „Eine kontinuierliche, ganzjährige Anstellung der Betreuer:innen würde die Arbeitsbedingungen verbessern und auch die Qualität der Betreuung von Wohnungslosen ganzjährig sichern“, erklärt Samer.

Die Vernetzung der Betriebsrät:innen der Wiener Wohnungslosenhilfe fordert einen prinzipiellen Ausbau und das Angebot von genügend ganzjährigen Notquartier-Plätzen für obdachlose Menschen, bessere personelle Besetzung in diesen Quartieren und durchgängige Anstellungsverhältnisse für die betroffenen Kolleg:innen. Im Bereich der Wohnungslosenhilfe arbeiten in Wien etwa 2.700 Beschäftigte.

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Raphaela Lang
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