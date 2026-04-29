  • 29.04.2026, 09:24:32
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  • OTS0038

Budgetpläne: Auswirkungen für Familien offen

„Senkung der Lohnnebenkosten ja, aber nicht auf Kosten der Familien“, betont Dr. Johann Hager, Präsident von aktion leben österreich.

Wir befürworten die Entlastung des Faktors Arbeit, wenn Arbeitsplätze damit gesichert werden können. Wir betonen aber, dass dies nicht auf Kosten der Familien gehen darf. Damit es zu keinen Leistungskürzungen kommt, ist somit ein Ausgleich aus anderen Finanzierungsquellen nötig

Dr. Johann Hager, Präsident aktion leben österreich

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Wien (OTS) - 

- Der FLAF „Familienlastenausgleichsfonds“ speist sich derzeit überwiegend aus den Mitteln der Dienstgeberbeiträge – eben jener Beiträge, die jetzt um einen Prozentpunkt von 3,7 auf 2,7 Prozent gesenkt werden sollen. Dies führt zu Einnahmenausfällen für den Fonds.

Finanzierung wichtiger Familienleistungen unklar

Dies habe derzeit noch unklare Folgen für die Leistungen, die mit den Mitteln des FLAF bezahlt werden. Vorwiegend ist dies die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld. Aber auch andere wichtige Familienleistungen wie Freifahrten, Schulbücher, der Unterhaltsvorschuss oder der Familienhärteausgleich, die nicht in Frage stehen, werden aus den Mitteln des FLAF finanziert.

„Wir befürworten die Entlastung des Faktors Arbeit, wenn Arbeitsplätze damit gesichert werden können. Wir betonen aber, dass dies nicht auf Kosten der Familien gehen darf. Damit es zu keinen Leistungskürzungen kommt, ist somit ein Ausgleich aus anderen Finanzierungsquellen nötig“, betont Hager.

Informationen fehlen noch

Familien leisten bereits jetzt einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung. Auch 2028 wird die Valorisierung der Familienleistungen ausgesetzt, was real einen Wertverlust bedeutet. „Der Familienbonus bleibt erhalten, aber nicht in der derzeitigen Form. Von 2.000 Euro Familienbonus soll ein Teil für den zweiten arbeitenden Elternteil ab dem 3. Geburtstag des Kindes reserviert sein. Sprich: Anreiz zur Erwerbstätigkeit. Hier wissen wir noch zu wenig. Dass der Familienbonus bleibt, ist wichtig für viele Familien. Alleinerziehende und Alleinverdienende, deren Partner oder Partnerin z.B. wegen Krankheit nicht arbeiten können, dürfen nicht benachteiligt werden“, sagt, Hager.

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Telefon: 01512522121
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