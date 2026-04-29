AVISO: Enquete des Bundesrats zum Thema starke Regionen

Wien (PK) -

Wien (PK) "Starke Regionen: digital.engagiert.zukunftsorientiert" lautet der Titel der parlamentarischen Enquete, zu der Bundesratspräsident Markus Stotter ins Hohe Haus lädt.

Im Anschluss an die Eröffnungsworte von Stotter wird Anton Mattle, Landeshauptmann von Tirol, eine Keynote halten. Im Rahmen von mehreren Panels werden sich Expertinnen und Experten mit den Themen regionale Sicherheit und Aufgaben der Länder, Ehrenamt als regionale Stärke sowie Beteiligung der Jugend befassen.

Im letzten Panel melden sich Expertinnen und Experten der Fraktionen zu Wort. Stellungnahmen der im Bundesrat vertretenen Parteien werden die Veranstaltung beschließen.

Parlamentarische Enquete

Zeit:

Mittwoch, 06. Mai 2026, 9.00 - 13.00 Uhr

Ort:

Bundesratssaal, Parlament

Die Veranstaltung wird live in der Mediathek des Parlaments und auf ORF III übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind eingeladen und können sich unter Enquete "Starke Regionen: digital.engagiert.zukunftsorientiert" anmelden. (Schluss) red