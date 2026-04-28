  • 28.04.2026, 19:55:32
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  • OTS0201

KV Erwachsenenbildung: Einigung in fünfter Verhandlungsrunde erzielt

Gehälter und Zulagen steigen ab 1. Mai um 2,5 Prozent

Wien (OTS) - 

In der fünften Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der rund 10.000 Beschäftigten der Erwachsenenbildung konnte heute eine Einigung zwischen den Sozialpartnern erzielt werden. Die Mindest- und IST-Gehälter sowie Lehrlingseinkommen und Zulagen werden mit 1. Mai um 2,5 Prozent erhöht. Im Rahmenrecht wurden insbesondere Verbesserungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie für Lehrlinge erzielt.

„Die Verhandlungen haben sich dieses Jahr äußerst schwierig gestaltet. Der nun erzielte Abschluss ist ein beidseitiger Kompromiss angesichts der anhaltenden Kürzungspolitik im Bildungsbereich“, betont Senad Lacevic, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA. „Dass heute ein verbessertes Angebot vorgelegt wurde, ist dem Engagement aller Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die in zahlreichen Aktionen ihren Einsatz gezeigt haben“, so der Gewerkschafter.

„Nichtsdestotrotz bleibt der Abschluss eine Einigung an der Schmerzgrenze. Zentral ist, dass eine nachhaltige Erhöhung für alle Beschäftigten sowie Verbesserungen im Rahmenrecht erzielt werden konnte“, führt Lacevic weiter aus. So wird die Pflegefreistellung für Kinder mit Behinderung über 12 Jahren auf zwei Wochen ausgeweitet. „Lehrlinge erhalten außerdem ein kostenloses Öffi-Ticket und bei der Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe konnten Verbesserungen erzielt werden“, so Lacevic abschließend.

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