- 28.04.2026, 14:40:03
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Schmiedlechner, Fürtbauer und Kroismayr
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner, dem FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer und dem Obmann der Freien Bauern Oberösterreich DI Dr. Arthur Kroismayr kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260428WMLAD0ge/JRpNwibU
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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