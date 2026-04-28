FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Schmiedlechner, Fürtbauer und Kroismayr

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner, dem FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer und dem Obmann der Freien Bauern Oberösterreich DI Dr. Arthur Kroismayr kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260428WMLAD0ge/JRpNwibU

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