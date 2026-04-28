SPÖ-Sidl: Tierschutz in Europa bekommt endlich mehr Biss!

Wien (OTS) -

Heute hat das Europäische Parlament über das Trilogergebnis zum besseren Schutz von Hunden und Katzen abgestimmt. Mit diesem Beschluss gibt es erstmals EU-weite Mindeststandards für die Aufzucht von Hunden und Katzen und gleichzeitig klare Schritte gegen den illegalen Handel mit Haustieren. SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl, der sich auch als Teil der Arbeitsgruppe Tierschutz im EU-Parlament für diese Verbesserungen eingesetzt hat, sieht hier einen wichtigen Schritt im Kampf gegen qualvolle Zuchtbedingungen: "Der Online-Handel mit Hunde- und Katzenbabys boomt. Gleichzeitig wissen wir, dass sich hinter vielen niedlichen Inseraten allzu oft Tierleid, mangelhafte Haltung und skrupellose Geschäftspraktiken verbergen. Dagegen geht die EU jetzt endlich wirksam vor und sorgt dafür, dass der Tierschutz auch in diesem Bereich endlich mehr Biss bekommt." ****

Durch die neue Regelung sind, neben klaren Standards für die Aufzucht und Haltung, auch eine verpflichtende Registrierung der Verkäufer:innen sowie eine Chip-Pflicht für Hunde und Katzen vorgesehen. "Für die Halterinnen und Halter der Haustiere ändert sich nichts. Die Vorgaben richten sich ganz gezielt an jene, die Hunde und Katzen kommerziell verkaufen. Genau hier sorgen wir dafür, dass der Handel nicht länger anonym abläuft, sondern transparent und nachvollziehbar wird. Wer ein krankes oder schlecht gehaltenes Tier verkauft, kann sich künftig nicht mehr aus der Verantwortung ziehen", so Sidl, der betont, dass auch die Landwirt:innen von dieser Regelung ausgenommen sind: "Niemand muss befürchten, dass künftig auch die Hofkatzen reihenweise gechippt werden müssen. Solange die Landwirtinnen und Landwirte die Tiere ausschließlich als Haustiere halten und weder züchten noch verkaufen, sind sie von den neuen Regeln nicht betroffen." (Schluss) bj